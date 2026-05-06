Poznati meteorolog nema lijepe vijesti

06.05.2026 15:18

Упозорење за Републику Српску због времена
Poznati regionalni meteorolog Marko Čubrilo najavio je da nas sutra, 7. maja, očekuje malo svježije i nestabilno vrijeme, a krajem nedjelje svježe i nestabilno vrijeme.

Od 10. maja do 13. maja očekuje nas toplije vrijeme, dok se zatim očekuje premještanje hladnog fronta i pogoršanje koje najavljuje nestabilnu i relativno svježu polovinu mjeseca.

Danas nad većim dijelom regiona malo do umjereno oblačno, toplo i sparno. Poslije podne nad zapadnim, jugozapadnim, a krajem dana nad centralnim i sjevernim dijelovima regiona nestabilno uz moguće grmljavinske pljuskove i lokalnu pojavu nepogoda, prije svega na zapadu regiona.

Na istoku regiona uglavnom suvo i toplo. Duvaće slab južni vjetar koji će u zoni pljuskova na kratko okretati na jak jugozapadni i zapadni.

Dnevni maksimumi od +22 na zapadu do +29 na jugoistoku regiona.

U četvrtak malo svježije ali i dalje sparno i nestabilno od sredine dana uz češću pojavu grmljavinskih pljuskova i uslove za lokalne nepogode. Sutra će sredinom dana po prvi put ove sezone CAPE indeks biti dovoljno visok da podrži formiranje jačih grmljavinskih nepogoda ponegdje.

Vjetar jugozapadni, a u zoni pljuskova jak zapadni, dok će se maksimumi kretati od +18 na zapadu do +26 na istoku regiona. U petak će sa jugozapada uslijediti jače pogoršanje uz kišu i grmljavinske pljuskove koje će do kraja dana zahvatiti cijeli region. Ponegdje na sjeveru regiona uz sunčaniji prvi dio dana i visok CAPE indeks moguća pojava lokalnih nepogoda.

Vjetar u okretanju na zapadni smjer, a temperature vazduha u padu posebno u drugom dijelu dana. Subota na istoku regiona svježa i nestabilna, dok će na zapadu biti više sunca. Dnevni maksimumi od +15 na istoku do +21 na zapadu regiona.

Od 10.05. do 13.05. se očekuje kratkotrajno otopljenje i tada će pljuskova ponegdje biti samo na sjeveru regiona, dok se 13.05. očekuje premještanje jakog, hladnog fronta, grmljavinski pljuskovi, lokalne nepogode, jak sjeverozapadni vjetar i zahlađenje tako da će se oko 14.05. maksimumi kretati od +16 do +19 stepeni Celzijusa.

Novo pogoršanje je moguće oko 18.05.

Do 13.05. nestabilno ali uglavnom toplo, zatim zahlađenje te bi polovina mjeseca vjerovatno bila svježa i nestabilna.

