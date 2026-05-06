Sutra promjenljivo i nestabilno vrijeme s kišom i pljuskovima

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će preovladavati promjenljivo oblačno i nestabilno vrijeme, uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, koji se očekuju već tokom noći i u jutarnjim časovima.

U Semberiji će uglavnom biti suvo, dok će u ostalim krajevima padavine biti izraženije u prvom dijelu dana.

Tokom dana u većini pred‌jela padavine će postepeno slabiti i prestajati, uz pojavu sunčanih intervala, dok će se na sjeveru i dalje zadržati uslovi za prolaznu kišu i lokalne pljuskove.

U večernjim časovima očekuje se novo naoblačenje sa juga, koje će ponegd‌je donijeti kišu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće umjeren vjetar južnih smjerova, u Krajini i na planinama povremeno jak, dok će na sjeveru biti uglavnom slab do umjeren.

Minimalna temperatura vazduha od osam do 13 stepeni, u višim pred‌jelima oko pet, dok će maksimalna biti od 19 do 24, a u višim krajevima oko 15 stepeni.

Danas je u Republici Srpskoj i Federaciji BiH prije podne bilo sunčano uz umjerenu oblačnost, dok su u drugom dijelu dana zabilježeni kiša i lokalni pljuskovi, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica sedam, Trebinje i Čemerno 17, Bileća 18, Gacko, Han Pijesak, Ivan Sedlo i Livno 19, Mrakovica i Sokolac 20, Bihać 21, Drinić i Kneževo 22, Mrkonjić Grad 23, Ribnik, Rudo, Šipovo, Sanski Most i Sarajevo 24, Novi Grad i Bugojno 25, Višegrad, Prijedor, Srbac, Foča, Jajce, Mostar, Tuzla i Zenica 26, Banjaluka, Bijeljina, Doboj i Zvornik 27 stepeni Celzijusovih.