Logo
Large banner

Sutra promjenljivo i nestabilno vrijeme s kišom i pljuskovima

Autor:

ATV
06.05.2026 14:38

Komentari:

0
Локва од воде формирана на улици а капи кише падају по њој.
Foto: Pexels

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će preovladavati promjenljivo oblačno i nestabilno vrijeme, uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, koji se očekuju već tokom noći i u jutarnjim časovima.

U Semberiji će uglavnom biti suvo, dok će u ostalim krajevima padavine biti izraženije u prvom dijelu dana.

Tokom dana u većini pred‌jela padavine će postepeno slabiti i prestajati, uz pojavu sunčanih intervala, dok će se na sjeveru i dalje zadržati uslovi za prolaznu kišu i lokalne pljuskove.

U večernjim časovima očekuje se novo naoblačenje sa juga, koje će ponegd‌je donijeti kišu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće umjeren vjetar južnih smjerova, u Krajini i na planinama povremeno jak, dok će na sjeveru biti uglavnom slab do umjeren.

Minimalna temperatura vazduha od osam do 13 stepeni, u višim pred‌jelima oko pet, dok će maksimalna biti od 19 do 24, a u višim krajevima oko 15 stepeni.

Danas je u Republici Srpskoj i Federaciji BiH prije podne bilo sunčano uz umjerenu oblačnost, dok su u drugom dijelu dana zabilježeni kiša i lokalni pljuskovi, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica sedam, Trebinje i Čemerno 17, Bileća 18, Gacko, Han Pijesak, Ivan Sedlo i Livno 19, Mrakovica i Sokolac 20, Bihać 21, Drinić i Kneževo 22, Mrkonjić Grad 23, Ribnik, Rudo, Šipovo, Sanski Most i Sarajevo 24, Novi Grad i Bugojno 25, Višegrad, Prijedor, Srbac, Foča, Jajce, Mostar, Tuzla i Zenica 26, Banjaluka, Bijeljina, Doboj i Zvornik 27 stepeni Celzijusovih.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vrijeme

nevrijeme

Vremenska prognoza

nestabilno vrijeme

Kiša

oblačno vrijeme

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Продавачица лутрије украла више од 700 тикета

Društvo

Prodavačica lutrije ukrala više od 700 tiketa

56 min

0
пас и дјечак, пријатељ

Društvo

Dirljiva priča o ljubavi jednog mrzovoljnog Blaža: Do zadnjeg trenutka nije napustio svog prijatelja

1 h

0
десерт колач слаткиш чоколадни десерт

Društvo

Čokoladni rolat koji se topi u ustima: Sve sastojke već imate u kuhinji

2 h

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Društvo

Srpski monah teško povrijeđen: Iskočio iz vozila Hitne pomoći u pokretu? Ljekari mu se bore za život

2 h

0

  • Najnovije

15

19

Španija vraća kućama putnike sa kruzera koji nisu zaraženi hantavirusom

15

18

Poznati meteorolog nema lijepe vijesti

15

12

Borut Pahor pao sa bicikla i polomio se

15

10

Eksperti upozoravaju: Većinu lozinki moguće je razbiti za samo jedan dan

14

56

Dobro se pazite! Ova četiri znaka doživjeće promjene u narednih šest mjeseci

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner