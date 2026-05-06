Čokoladni rolat koji se topi u ustima: Sve sastojke već imate u kuhinji

Ljubitelji čokolade će posebno uživati u ovom rolatu koji se topi u ustima.
Sastojci:
5 jaja
5 kašika šećera
3 kašike brašna
2 kašike kakaa
1 prašak za pecivo
500 ml slatke pavlake
250 gr čokolade za kuvanje
Priprema:
Razdvojte bjelanca i žumanca, pa umutite čvrsti sneg uz postupno dodavanje šećera.
Potom dodajte jedno po jedno žumance i mutite na manjoj brzini. Dodajte i brašno, kakao i prašak za pecivo.
Smesu sipajte u kalup dimenzija 40*30 cm koji ste obložili papirom za pečenje, pa pecite u zagrijanoj rerni na 180 stepeni 15 minuta.
Vruć kolač urolajte zajedno sa papirom za pečenje.
Otopite čokoladu zajedno sa slatkom pavlakom uz neprestano miješanje.
Pa ohladite u frižideru nekoliko sati.
Ohlađenu smesu čokolade i slatke pavlake umutite u fil, pa kada odrolate rolat, namažite ga filom i ponovo urolajte. Ako vam ostane, preko stavite ostatak fila, piše Alo
