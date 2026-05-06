Čokoladni rolat koji se topi u ustima: Sve sastojke već imate u kuhinji

Ljubitelji čokolade će posebno uživati u ovom rolatu koji se topi u ustima.

Sastojci:

5 jaja

5 kašika šećera

3 kašike brašna

2 kašike kakaa

1 prašak za pecivo

500 ml slatke pavlake

250 gr čokolade za kuvanje

Priprema:

Razdvojte bjelanca i žumanca, pa umutite čvrsti sneg uz postupno dodavanje šećera.

Potom dodajte jedno po jedno žumance i mutite na manjoj brzini. Dodajte i brašno, kakao i prašak za pecivo.

Smesu sipajte u kalup dimenzija 40*30 cm koji ste obložili papirom za pečenje, pa pecite u zagrijanoj rerni na 180 stepeni 15 minuta.

Vruć kolač urolajte zajedno sa papirom za pečenje.

Otopite čokoladu zajedno sa slatkom pavlakom uz neprestano miješanje.

Pa ohladite u frižideru nekoliko sati.

Ohlađenu smesu čokolade i slatke pavlake umutite u fil, pa kada odrolate rolat, namažite ga filom i ponovo urolajte. Ako vam ostane, preko stavite ostatak fila, piše Alo