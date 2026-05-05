Kako da se riješite mrava iz kuće

05.05.2026 19:07

Foto: pexels/ Rafael Minguet Delgado

Mravi u kući postaju prava noćna mora čim otopli, ali rješenje se vjerovatno već nalazi u vašoj kuhinji.

Zaboravite na skupe otrove koji neprijatno mirišu i mogu ugroziti kućne ljubimce, jer priroda nudi jednostavnije rješenje.

Cimet je prirodna barijera koju mravi ne podnose

Mravi imaju izuzetno osjetljiv miris, a cimet im remeti orijentaciju.

Cimet se može posuti u prahu na prag, uz ivice zidova i u uglove gdje se mravi pojavljuju. Oni izbjegavaju prelazak preko te površine i brzo mijenjaju pravac kretanja.

Sirće i limun brišu njihove tragove

Kada jedan mrav pronađe hranu, ostavlja mirisni trag koji ostali slijede.

Mješavina vode i sirćeta može se koristiti za brisanje površina i podova, čime se ti tragovi uklanjaju i kolonija gubi orijentaciju.

Soda bikarbona i šećer kao "zamka”

U slučaju jače zaraze, koristi se mješavina soda bikarbona i šećera u prahu. Šećer privlači mrave, dok soda utiče na njihov organizam.

Šta ih najviše privlači

Mrave u kuću najčešće privlače šećer, prosute tečnosti i ostaci hrane, kao i vlaga oko sudopera.

Čak i mala mrvica ili kap slatkiša može brzo privući veliki broj jedinki.

Gdje prave gnijezda

Mravi najčešće biraju skrivena i topla mjesta: pukotine u zidovima, prostor iza kuhinjskih elemenata ili ispod podova.

Kada se pronađe ulaz u gnijezdo, često se koriste prirodni repelenti poput ulja nane kako bi ih natjerali da napuste prostor.

