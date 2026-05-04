Trik za savršene ćufte: Sočne i ukusne u samo par koraka

Ćufte su jedno od najčešćih jela na porodičnoj trpezi. Poslužuju se s pire krompirom, rižom, špagetama. Gotovo svako ima svoj porodični recept koji se prenosi generacijama.

Ipak, dovoljno je malo pretjerati s vezivom, nedovoljno izmješati smjesu ili ih peći na prejakoj vatri pa da umjesto mekanih i sočnih zalogaja na tanjiru završe suhe, tvrde kuglice mesa.

Kulinarski trikovi s jogurtom nisu novi: kiseli mliječni proizvodi često se koriste u marinadama jer kiselina može uticati na proteine u mesu i pridonijeti mekšoj teksturi. Istraživanja o mariniranju mesa u jogurtu i srodnim kiselim mliječnim proizvodima pokazivala su poboljšanje mekoće i sočnosti mesa, a recept za sigurnu pripremu mljevenog mesa, uključujući mesne okruglice, preporučuje unutrašnju temperaturu od 70 °.

Upravo se na toj logici temelji jednostavan trik koji se sve češće spominje među ljubiteljima kuvanja: u smjesu za ćufte, umjesto hljeba i jaja, dodaje se grčki jogurt. Na prvi pogled zvuči neobično, no nekoliko žlica gustog grčkog jogurta na kilogram mesa može znatno promijeniti teksturu ćufti. Jogurt d‌jeluje kao blagi omekšivač jer njegova kiselina utječe na mesna vlakna. Rezultat bi trebale biti mekše, prozračnije i sočnije ćufte koje zadržavaju ugodnu strukturu i nakon podgrijavanja.

Lagane i sočne

Tradicionalni recepti često se oslanjaju na hljeb i jaja, ali taj spoj ne mora uvijek dati najbolji rezultat. Jaja se obično dodaju kako bi povezala smjesu, dok hljeb služi za volumen i upijanje vode. Međutim, tokom pečenja bjelanjak se može stvrdnuti i smjesu učiniti kompaktnijom, ponekad čak i gumenastom. Hljeb, s druge strane, može upiti previše vode ili razrijediti strukturu smjese, pa meso izgubi dio svoje prirodne sočnosti.

Dobra ćufta trebala bi biti upravo suprotna: lagana, mekana da zadrži sokove u unutrašnjosti. Za najbolji okus često se preporučuje mješavina od 70 posto govedine i 30 posto svinjetine. Govedina donosi puniji, izraženiji okus, a svinjetina masnoću koja pomaže da ćufte ostanu sočne. Dodatna prednost je i dvostruko mljevenje mesa, jer finija struktura lakše prima začine i dodatke.

Važno je i da meso prije pripreme bude dobro ohlađeno. Ako se mast prerano počne topiti, smjesa može izgubiti stabilnost, a ćufte neće imati željenu teksturu.

Mijesiti 10 minuta

Iako se mnogima čini da se smjesa bez jaja ne može dobro povezati, ključ je u načinu miješanja. Duljim miješenjem mesa oslobađa se prirodni protein miozin, koji d‌jeluje kao svojevrsno vezivo. Zato se preporučuje smjesu mijesiti najmanje deset minuta, a zatim je ostaviti u frižideru barem sat vremena prije oblikovanja kuglica.

Hlađenje pomaže da se masnoća i proteini stabiliziraju, pa ćufte lakše zadržavaju oblik, a pritom ostaju mekane. Za dodatnu sočnost u jogurt se može umiješati i naribani luk, koji tokom pripreme pušta sok i obogaćuje okus smjese.

Osnovni recept vrlo je jednostavan. Za početak je potrebno 500 grama mljevenog mesa, dvije kašičice grčkog jogurta, jedan sitno nasjeckani luk, dva češnja bijelog luka te so i slatka paprika po ukusu. Sve sastojke treba polako i temeljito miješati dok se ne dobije ujednačena smjesa. Potom se oblikuju kuglice i peku na umjerenoj vatri, dok izvana ne dobiju zlatnosmeđu koricu, a iznutra ostanu mekane i sočne, piše Dnevno