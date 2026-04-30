Ovo ne smijete zaboraviti ako idete u prirodu za 1. maj

30.04.2026 22:09

Излет
Foto: Pexels/Photo by Kampus Production

Prvi maj je za mnoge sinonim za izlet, roštilj i boravak u prirodi. Ipak, dok se većina fokusira na hranu i društvo, jedna stvar se često zaboravlja.

U pitanju je voda i pravilno hidriranje.

Stručnjaci upozoravaju da upravo tokom boravka na otvorenom dolazi do najbržeg gubitka tečnosti, čak i kada ne osjećamo žeđ.

Zašto je voda toliko važna?

Tokom šetnje, sunčanja ili fizičke aktivnosti, tijelo gubi tečnost znojenjem.

Ako se ta tečnost ne nadoknadi, dolazi do:

  • umora
  • glavobolje
  • pada koncentracije
  • dehidratacije

Koliko vode ponijeti?

Preporuka je da se ne oslanjate samo na "usput ću kupiti“, već da ponesete sopstvenu zalihu:

  • minimum 1,5 do 2 litra po osobi
  • više ako planirate duži boravak na suncu

Mali trik koji mnogi zaboravljaju

Najbolje je piti vodu u manjim gutljajima tokom cijelog dana, a ne odjednom velike količine.

Tako se organizam bolje hidrira i duže ostaje stabilan.

(Ona)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Više iz rubrike

Колико меса по особи да купите за роштиљ на 1. мај

Savjeti

Koliko mesa po osobi da kupite za roštilj na 1. maj

3 h

0
Жена са цвјетним рукавицама чупа коров из баште

Savjeti

Najgore kombinacije koje uništavaju vrt: Koje cvijeće ne treba saditi zajedno

10 h

0
сочно есо за роштиљ неки од рецепата

Savjeti

Ovakvo meso nikada ne kupujte za roštilj: Evo kako da izaberete prave komade

14 h

0
Одјећа на вјешалицама у отвореном ормару.

Savjeti

Kako se riješiti neprijatnog mirisa u ormaru?

1 d

0

  • Najnovije

23

24

Dodik: Nagradu primam kao priznanje da Srpsku ne damo ni za šta

23

18

Korak bliže razumijevanju zvijezda: U Rusiji simulirana njihova atmosfera

23

18

Nesvakidašnji podvig bicikliste iz BiH u Dubaiju

23

01

Dejan radio u javnoj kući u BiH, pa u Švajcarskoj našao još šokantniji posao

23

01

Vargas: Prvi put nagrada za demokratiju jednom svjetskom lideru – priznanje Dodiku za vjeru, napor i žrtvu

