Ovo ne smijete zaboraviti ako idete u prirodu za 1. maj

Prvi maj je za mnoge sinonim za izlet, roštilj i boravak u prirodi. Ipak, dok se većina fokusira na hranu i društvo, jedna stvar se često zaboravlja.

U pitanju je voda i pravilno hidriranje.

Stručnjaci upozoravaju da upravo tokom boravka na otvorenom dolazi do najbržeg gubitka tečnosti, čak i kada ne osjećamo žeđ.

Zašto je voda toliko važna?

Tokom šetnje, sunčanja ili fizičke aktivnosti, tijelo gubi tečnost znojenjem.

Ako se ta tečnost ne nadoknadi, dolazi do:

umora

glavobolje

pada koncentracije

dehidratacije

Koliko vode ponijeti?

Preporuka je da se ne oslanjate samo na "usput ću kupiti“, već da ponesete sopstvenu zalihu:

minimum 1,5 do 2 litra po osobi

više ako planirate duži boravak na suncu

Mali trik koji mnogi zaboravljaju

Najbolje je piti vodu u manjim gutljajima tokom cijelog dana, a ne odjednom velike količine.

Tako se organizam bolje hidrira i duže ostaje stabilan.

