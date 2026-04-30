Koliko mesa po osobi da kupite za roštilj na 1. maj

Slobodan dan za prvi maj savršena je prilika za pripremu roštilja! Nabavite sve na vrijeme i otkrijte koliko je mesa i povrća potrebno pripremiti po osobi.

Praznik rada miriše na roštilj i druženja s porodicom i prijateljima u prirodi uz finu hranu i piće.

Hrana pripremljena na roštilju koju jedemo na otvorenom, uz drage ljude, uvijek ima nekako posebno fin ukus, zar ne? Pred nama je produženi vikend, idealan za roštiljanje, pa ako planirate okupljanje uz hranu provjerite vremensku prognozu, odaberite najpovoljniji termin i lokaciju, pa kupite sve sastojke na vrijeme, na sam Praznik rada ipak ništa neće raditi.

U nastavku donosimo odgovor na vječno pitanje: koliko mesa po osobi za roštilj treba kupiti i pripremiti?

Osnovna preporuka

Standardna preporuka glasi da za obrok treba biti 300 do 400 grama sirovog mesa po osobi. Za deset ljudi, to bi bilo tri do četiri kilograma mesa. Naravno, sve zavisi od toga koga pozivate na svoje druženje.

Hoće li to biti 10 kršnih sportista velikog apetita ili dolaze i djeca, sitnije žene i da li će među gostima biti i vegetarijanaca?

Takođe, nisu jednako zasitna pileća prsa i carsko meso, a pripremate li meso s kostima dodajte 10-20 posto na predviđenu gramažu zbog otpada. Planirate li pripremati i neki izdašniji prilog, poput krompira, takođe će se pojesti manje mesa nego kada se jede samo uz salatu i hljeb.

Ako nemate vagu, brojite komade.

Koliko ćevapa prosječan čovjek može pojesti?

Vi najbolje znate koje meso vaši gosti najviše vole, ali najčešće se kupuju ćevapi, kobasice, otkoštena vratina i carsko meso od svinjetine, te otkošteni batak i karabatak ili bijelo meso od piletine. Kada razmišljate o tome koliko mesa po osobi treba kupiti za roštilj pazite i na gramažu jer nisu svi komadi mesa jednako veliki.

Za desetak ljudi planirajte otprilike ovako. Neka svakom gostu ide po jedan do dva komada piletine, jedan veći komad svinjetine i dva do tri ćevapa. Više od toga teško da će iko pojesti. Ako ste od onih koji više vole da ostane nego da fali, ćevapa po osobi neka bude četiri, što je porcija koja se dobija u restoranima i zaista većini bude dovoljna. Uostalom, ako mesa ostane možete ga jesti i za večeru ili čak sutradan.

Za povrće s roštilja često se "tuku" i najveći mesojedi, pripremite ga dovoljno

Osim mesa, na roštilju možete pripremiti i neke vrste povrća, za koje se često na druženjima otimaju i najveći mesojedi.

Najpraktičnije će biti tikvice, paprika, te šampinjoni. Ako vam se ne da okretati jednu po jednu gljivu, isprobajte trik s folijom. U aluminijsku foliju zamotajte gljive prerezane na pola, začinjene uljem, solju, biberom i začinima po ukusu. Foliju dobro zatvorite i stavite na ivicu rešetke na kojoj vrtite meso.

Neće biti grilovano povrće, ali je jednostavnije za pripremu i jako ukusno.

Meso pripremite i marinirajte dan ranije, biće sočnije i ukusnije

Meso za roštilj kupite i namarinirajte dan prije okupljanja kako bi bilo ukusnije i sočnije.

Svinjetini, poput vratine i kotleta, odgovaraju jači začini. Posolite i pobiberite meso, namažite crvenom paprikom ili s malo senfa, polijte uljem. Piletina voli nježnije ukuse. Maslinovo ulje, bosiljak, timijan ili neki mediteranski miks najbolje će joj odgovarati.

Meso u ulju i začinima ostavite u frižideru u dobro zatvorenoj posudi, a izvadite ga na sobnu temperaturu barem sat vremena prije pečenja. Ćevapi i kobasice najzahvalniji su jer ne zahtijevaju posebnu pripremu i mariniranje, prenosi "Putni kofer".

Preostaje nam samo poželjeti vam dobar apetit i super zabavu na roštilju s društvom, a mesa ako i bude previše – nema veze. Samo ne zaboravite ponijeti posude ili foliju u kojima ostatke možete ponijeti kući.