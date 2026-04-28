List ove biljke pomaže kod šećera: Dovoljna je samo jedna šoljica

Sve više ljudi se okreće prirodnim načinima za očuvanje zdravlja, a jedan od napitaka koji je jako efikasan je čaj od lista smokve.

Smatra se da pomaže u regulisanju šećera u krvi i nivoa triglicerida, pa ga neki koriste kao dodatak zdravijem načinu života.

List smokve sadrži vitamine, minerale i antioksidanse, kao i dosta vlakana, što može doprineti boljoj probavi i opštem stanju organizma. Takođe, ima potencijalni uticaj na imunitet i zdravlje srca, ali i kao pomoć pri kontroli tjelesne težine.

Priprema čaja:

Priprema ovog čaja je jednostavna listovi se kratko kuvaju u vodi, zatim se napitak procedi i pije nezaslađen, najčešće ujutru. Osim kao čaj, list smokve se ponekad koristi i na druge načine u ishrani.

Ipak, stručnjaci naglašavaju da prirodni preparati nisu zamjena za medicinsku terapiju i da je prije redovne upotrebe najbolje posavjetovati se sa ljekarom, posebno kod hroničnih stanja.

(informer)