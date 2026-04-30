Logo
Large banner

Бресквица раскинула с полицајцем, сада се спомиње Дончић

Аутор:

АТВ
30.04.2026 19:40

Коментари:

0
Пјевачица Анђела Игњатовић Бресквица
Фото: Instagram/breskvicaaa1

Млада музичка звијезда Анђела Игњатовић, познатија као Бресквица, окончала је петогодишњу емотивну везу са дечком који је запослен као полицајац.

Пар је прекинуо заједнички живот и иселио се из стана у ком су живјели, уз објашњење да једноставно "нису функционисали".

Прича о њиховом упознавању звучи готово као филмски сценарио. Њих двоје су се срели потпуно случајно када је Анђела са друштвом била у аутомобилу који је полиција зауставила ради рутинске контроле.

Пјевачица је тада први пут угледала полицајца, али током саме контроле нису комуницирали. Он је, професионално, са колегама наставио да ради свој посао и удаљио се.

Међутим, Анђели се он истог тренутка веома допао и преузела је ствар у своје руке.

"Била је баш упорна и убрзо је дошла до њега и послала му је прва поруку. Врло брзо након тога су се смували", открио је својевремено добро обавијештен извор.

Живот далеко од очију јавности

Њен сада већ бивши дечко старији је од Бресквице осам година и велики је заљубљеник у теретану и обликовање мишића.

Он није желио да се експонира у медијима, што је пјевачица увијек уважавала и поштовала његову приватност.

Иако је крила његов идентитет, увијек је истицала да су стално заједно и да јој је он, уз породицу, највећа подршка у ономе што ради.

Раскид без патње: “Све је са разлогом”

Након пет година љубави, веза је доживјела крах, али Бресквица признаје да није особа којој љубавни бродоломи тешко падају, пише "Курир".

"Када су раскиди у питању нисам права особа да посавјетујем дјевојке како да преболе, јер нисам тип особе која пати за неким када одлази из мог живота", нагласила је пјевачица недавно, додајући да не може никога превише да утјеши ко пролази кроз исто.

Она је и пред сам раскид наговијестила да се нешто мијења, својим јасним ставом о томе како гледа на људске односе.

"Некако мислим да се све дешава са разлогом и да од нас Бог склања особе које више не треба да буду у нашим животима", рекла је пјевачица.

Поново се спомиње Дончић

Након раскида Бресквица је отпутовала у Опатију одакле је објавила фотографије на Инстаграму.

Сада се поново с њом у везу доводи кошаркаш Лука Дончић.

Словенац је ван терена од 2. априла, у међувремену је ишао у Мадрид гдје је имао посебне третмани за што бржи опоравак.

Међутим, није познато да ли се у Мадриду задржао, а на друштвеним мрежама се не оглашава. То је довело у сумњу да су он и Бресквица, након што су обоје раскинули своје односе, можда отпутовали заједно, пише "Курир".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бресквица

Анђела Игњатовић Бресквица

Бресквица раскинула

Лука Дончић

Бресквица и Дончић

Коментари (0)
Large banner

