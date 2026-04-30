Najgore kombinacije koje uništavaju vrt: Koje cvijeće ne treba saditi zajedno

Višegodišnje biljke su omiljen izbor za baštu – jednostavne su za održavanje i izgledaju prelijepo, ali neke popularne vrste su loši „komšije“ i mogu uništiti vaš vrt.

Neke trajnice su omiljene jer mogu potpuno transformisati prostor, ali treba biti oprezan: postoje cvjetnice koje nikada ne bi trebalo saditi zajedno.

Zvuči kao pravilo iz filma – držite ih podalje jedne od drugih – ali upravo je to jedno od onih „tajnih“ pravila kojih se iskusni baštovani pridržavaju.

Ako pažljivo birate biljke za svoj vrt, nemojte samo razmišljati o tome koje su lake za održavanje. Obratite pažnju i na to koje se međusobno „ne podnose“, kako biste izbjegli pravi mali rat u bašti.

Lavanda i hosta

Lavanda i hosta su veoma popularne biljke, ali ih ne treba saditi zajedno.

Lavandi je potrebno mnogo sunca, dobro drenirano tlo i malo vode kada se primi. Hosta, s druge strane, najbolje uspijeva u sjeni ili polusjeni i traži vlagu.

Njihovi zahtjevi su toliko različiti da će jedna uvijek patiti – lavanda će isušiti tlo, dok će višak vode za hostu dovesti do truljenja korijena lavande.

Zato ih sadite odvojeno ili što dalje jednu od druge.

Koralni zvončići i japanske anemone

Koralni zvončići (heuchera) i japanske anemone takođe nisu dobar izbor za zajedničku sadnju.

Zvončići imaju plitak korijen i rastu nisko, pa im treba prostor da razviju lišće i boju. Veće biljke poput anemona lako ih zasjene.

Anemone imaju snažan i razgranat korijen koji brzo preuzima prostor, vlagu i hranljive materije, pa će potisnuti zvončiće.

Bolje ih kombinujte sa žalfijom ili ranim proljećnim lukovicama poput lala i narcisa.

Perunike i ljiljani

Perunike i ljiljani su lijepi, ali nisu kompatibilni u istoj gredici.

Obje biljke imaju snažan korijen koji se takmiči za prostor, vodu i hranljive materije, što može dovesti do slabijeg cvjetanja.

U nekim uslovima, posebno na teškim tlima, može doći i do zadržavanja vode i truljenja korijena. Najbolje ih je saditi odvojeno ili u različite saksije.

Božur i kokotić

Božuri i kokotići (delfinijumi) nisu dobar par za sadnju.

Božuri vole puno sunca, dok kokotići rastu visoko i mogu ih zasjeniti. Takođe troše mnogo vode i hranljivih materija, što dodatno opterećuje božure.

Rezultat su manji i slabiji cvjetovi božura. Zbog toga ih treba držati razdvojene.

Koliko razmaka treba između biljaka

Ako se pitate koliko blizu možete saditi trajnice, najvažnije je da im ostavite dovoljno prostora za rast.

Svaka biljka ima preporučenu širinu rasta – to uzmite kao osnovu za razmak. Možete ih saditi malo bliže radi punijeg izgleda, ali pazite da ne dođe do borbe za svjetlost i vodu.

Na primjer, ako biljka ima širinu od 60 cm, sadite je na razmaku od oko 50 cm od druge biljke.

Na taj način ćete izbjeći probleme i imati zdravu i lijepu baštu, prenosi 24sata.hr.