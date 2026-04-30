Digitalna brojila napravila haos: Građani umjesto 30 evra dobijali račun za struju od 500 evra

Visoki računi za električnu energiju koji su građanima Hrvatske stigli za mart i dalje izazivaju nezadovoljstvo, naročito u Sinju, ali slične pritužbe dolaze i iz drugih dijelova zemlje. Zajedničko svima koji se žale je nagli rast iznosa nakon zamjene starih analognih brojila novim digitalnim uređajima.

Građani koji pokušavaju da ospore račune često se suočavaju sa komplikovanom procedurom u kojoj, kako kažu, na kraju ostaju bez konkretnog rješenja. Račune izdaje HEP-ova firma Elektra kojoj se podnosi prigovor, ali odgovornost za očitavanje i ispravnost brojila snosi Operater distributivnog sistema (ODS). Upravo ta firma očitava potrošnju, mijenja brojila i eventualno reaguje na uvažene pritužbe, piše Slobodna Dalmacija.

Uvođenje digitalnih brojila znatno je pojednostavilo sistem naplate i smanjilo troškove jer više nije potrebno fizičko očitavanje. Nekada su inkasatori obilazili domaćinstva, dok se kasnije prešlo na procjene potrošnje i akontaciono plaćanje. Danas se, zahvaljujući daljinskom očitavanju, računi ispostavljaju na osnovu stvarne mjesečne potrošnje.

Pogrešna evidencija

Međutim, problemi nastaju kada nova brojila ne rade ispravno. U takvim slučajevima može doći do pogrešnog evidentiranja potrošnje, što rezultira enormnim računima. Tako su zabilježeni primjeri u kojima su penzioneri, koji inače troše minimalno, umjesto uobičajenih 30 do 40 evra, dobili račune koji dosežu 300, 400 pa i 500 evra, što je za mnoge iznos koji premašuje njihova mjesečna primanja.

Jedna čitateljka požalila se kako su joj brojilo mijenjali bez prethodnog obavještenja, dok nije bila kod kuće, te da nije imala uvid u početno stanje. Nakon toga stigao joj je račun sa dodatnih 320 evra razlike. Uprkos pokušajima da dobije objašnjenje i provjeru, odgovor nije dobila, te kao jedinu opciju vidi sudski postupak.

Dodatno nezadovoljstvo izaziva tvrdnja da dio novougrađenih digitalnih brojila ne očitava potrošnju ispravno. Građani se pitaju zašto moraju da snose posljedice tuđih grešaka, naročito u situacijama kada im se prijeti prinudnom naplatom ako račun ne podmire na vrijeme.

Fotografisanje stanja

Udruženje „Splitski potrošač“ savjetuje građanima da nauče da očitavaju podatke na digitalnim brojilima i uporede ih sa računima. U slučaju odstupanja preporučuje se fotografisanje stanja i traženje ispravke. Takođe upozoravaju na prag od 3000 kWh u šest mjeseci, nakon kojeg cijena električne energije raste za 35 odsto.

Problem može nastati i zbog ranijih pogrešnih procjena potrošnje. Ako se razlika naknadno obračuna kao nova potrošnja, lako se prelazi navedeni prag, što dodatno povećava trošak. Potrošači koji sumnjaju u ispravnost brojila mogu zatražiti provjeru, ali ako se pokaže da je uređaj ispravan, sami snose trošak ispitivanja. U slučaju spora, potrebno je podnijeti pisani prigovor HEP-ODS-u, a ako odgovor izostane ili bude negativan, moguće je obratiti se Komisiji za reklamacije ili Hrvatskoj regulatornoj agenciji za energetiku.

Kako bi izbjegli slične situacije, stručnjaci savjetuju redovnu kontrolu računa i pravovremenu reakciju na nepravilnosti. Oni koji nemaju daljinsko očitavanje mogu ugovoriti samostalno očitavanje i tako plaćati isključivo stvarnu mjesečnu potrošnju.