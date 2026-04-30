Komšiju napao suvim mesom, pa nasrnuo na policiju satarom

Prema izvještaju PU Šibenika, osumnjičeni 68-godišnjak je 20. aprila u Jadrtovcu prvo verbalno, a zatim i fizički napao 70-godišnjaka. Dva puta ga je udario u ruku komadom suvog mesa, nanijevši mu lakše tjelesne povrede.

Satarom po policijskom štitu

Nakon što je primljena dojava o napadu, policija je stigla na lice mjesta. Tokom intervencije, 68-godišnjak je pokušao da pobjegne, pa je policija upotrijebila silu da ga privede. U tom trenutku, osumnjičeni je napao policajce satarom i udario u štit koji je držao jedan od policajaca.

Uhapšen nakon otpuštanja iz bolnice

Policijski službenici su uhapsili 68-godišnjaka nakon što je otpušten sa bolničkog liječenja i sproveli kriminalističku istragu.

Po završetku istrage, osumnjičeni je predat pritvorskom nadzorniku Policijske uprave Šibensko-kninske, a protiv njega je podnijeta krivična prijava nadležnom državnom tužilaštvu u Šibeniku.

(Indeks.hr)