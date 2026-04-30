Provjerite da li je imate kod kuće: Ukida se ova novčanica

Projekat izdavanja redizajnirane nove serije evro novčanica, koji je Evropska centralna banka (ECB) pokrenula krajem 2021. godine, ušao je u završnu fazu procesa dizajniranja.

ECB je u julu prošle godine otvorila konkurs za evropske grafičke dizajnere za prikupljanje vizuelnih prijedloga za novu seriju novčanica, javlja Jabuka TV.

Rok za odabrane dizajnere, koji su prošli proces selekcije, da dostave svoje konačne predloge za vizuelna rješenja je kraj ovog mjeseca. Nakon toga, prijedlozi će biti poslati stručnom žiriju, a zatim i Upravnom savetu ECB na razmatranje.

Podsjećamo da je krajem 2021. godine ECB najavila razvoj nove serije novčanica, dok je 2023. godine objavila da će redizajn imati dve teme: "Evropska kultura" i "Rijeke i ptice".

"Želimo da osiguramo da evro novčanice ostanu dostupne i da nastave da budu bezbjedno i efikasno sredstvo plaćanja. Takođe želimo da evro novčanice budu održivije i ekološki prihvatljivije. Zato ispitujemo njihov uticaj na životnu sredinu kako bismo identifikovali mogućnosti za smanjenje njihovog uticaja na životnu sredinu kroz nove materijale i procese. Proces redizajna je takođe prilika da novčanice budu inkluzivnije", kaže ECB.

ECB će ukinuti apoen od 500 evra u novoj seriji novčanica, što je ranije najavljeno, ali je sada izvjesno.

Međutim, to ne znači da postojeće novčanice od 500 evra koje su u opticaju neće moći da se koriste. One će i dalje biti sredstvo plaćanja, a nije objavljeno vremensko ograničenje za njihovu upotrebu.

Kako je objašnjeno, ukidanje novčanice od 500 evra ima za cilj smanjenje rizika od pranja novca i efikasnije praćenje finansijskih tokova, prenosi B92.