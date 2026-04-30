Provjerite da li je imate kod kuće: Ukida se ova novčanica

30.04.2026 11:48

Паре
Foto: Unsplash

Projekat izdavanja redizajnirane nove serije evro novčanica, koji je Evropska centralna banka (ECB) pokrenula krajem 2021. godine, ušao je u završnu fazu procesa dizajniranja.

ECB je u julu prošle godine otvorila konkurs za evropske grafičke dizajnere za prikupljanje vizuelnih prijedloga za novu seriju novčanica, javlja Jabuka TV.

Rok za odabrane dizajnere, koji su prošli proces selekcije, da dostave svoje konačne predloge za vizuelna rješenja je kraj ovog mjeseca. Nakon toga, prijedlozi će biti poslati stručnom žiriju, a zatim i Upravnom savetu ECB na razmatranje.

Podsjećamo da je krajem 2021. godine ECB najavila razvoj nove serije novčanica, dok je 2023. godine objavila da će redizajn imati dve teme: "Evropska kultura" i "Rijeke i ptice".

policija hrvatska

Region

U jezeru pronađeno tijelo: Policija i vatrogasci na terenu

"Želimo da osiguramo da evro novčanice ostanu dostupne i da nastave da budu bezbjedno i efikasno sredstvo plaćanja. Takođe želimo da evro novčanice budu održivije i ekološki prihvatljivije. Zato ispitujemo njihov uticaj na životnu sredinu kako bismo identifikovali mogućnosti za smanjenje njihovog uticaja na životnu sredinu kroz nove materijale i procese. Proces redizajna je takođe prilika da novčanice budu inkluzivnije", kaže ECB.

ECB će ukinuti apoen od 500 evra u novoj seriji novčanica, što je ranije najavljeno, ali je sada izvjesno.

Međutim, to ne znači da postojeće novčanice od 500 evra koje su u opticaju neće moći da se koriste. One će i dalje biti sredstvo plaćanja, a nije objavljeno vremensko ograničenje za njihovu upotrebu.

Kako je objašnjeno, ukidanje novčanice od 500 evra ima za cilj smanjenje rizika od pranja novca i efikasnije praćenje finansijskih tokova, prenosi B92.

Pročitajte više

Познато када се очекује повећање основице борачког додатка

Republika Srpska

Poznato kada se očekuje povećanje osnovice boračkog dodatka

49 min

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

U jezeru pronađeno tijelo: Policija i vatrogasci na terenu

58 min

0
Саво Минић, премијер Владе Републике Српске

Republika Srpska

Minić: Besplatni udžbenici za osnovce, Vlada izdvaja 10 miliona KM

1 h

0
Кофер и торба у чекаоници на аеродрому.

Zanimljivosti

Ove države mogu da se obiđu za samo jedan dan

1 h

0

Više iz rubrike

Танкери у Ормуском мореузу

Ekonomija

Gradi se nova strateška ruta kao alternativa Ormuskom moreuzu

1 h

0
Крај расипништва у Њемачкој: Стезање каиша постало свакодневица

Ekonomija

Kraj rasipništva u Njemačkoj: Stezanje kaiša postalo svakodnevica

2 h

0
Нови скок цијена нафте

Ekonomija

Novi skok cijena nafte

5 h

0
Профит Поршеа пао за скоро 25 одсто

Ekonomija

Profit Poršea pao za skoro 25 odsto

13 h

0

  • Najnovije

12

33

Odluka zatresla Ameriku: Vrhovni sud donio presudu o crtanju izbornih mapa

12

30

Karan čestitao 1. maj: Prilika je da se podsjetimo važnosti dostojanstvenog rada

12

26

SIPA poslala upozorenje: Čuvajte se lažnih SMS poruka!

12

25

Tramp će vjerovatno biti nominovan za Nobelovu nagradu za mir

12

23

Minić i Marić potpisali memorandum o zajedničkim mjerama

