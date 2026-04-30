Kraj rasipništva u Njemačkoj: Stezanje kaiša postalo svakodnevica

Šest od deset građana Njemačke štedi novac u svakodnevnom životu zbog rasta cijena i povećane inflacije, pokazalo je istraživanje agencije "Forsa".

Prema tom istraživanju, 58 odsto ispitanika navodi da je smanjilo troškove, dok 41 odsto kaže da nije značajno mijenjalo potrošačke navike, prenio je "Špigel". Posebno su pogođeni mlađi od 30 godina i građani sa nižim prihodima.

Najčešće uštede odnose se na ishranu van kuće, a zatim na kupovinu namirnica, gorivo, energiju, odmor i aktivnosti u slobodnom vremenu. Takođe, značajan dio vozača smanjuje korišćenje automobila, dok neki prelaze na bicikl, pješačenje ili javni prevoz.

Rast cijena povezuje se sa povećanjem troškova energije nakon globalnih tenzija, što je dovelo do rasta cijena goriva i mogućeg porasta inflacije iznad tri procenta. Prema ekonomistima, inflacija bi mogla dodatno da utiče na cijene hrane, usluga i putovanja u narednom periodu, prenosi Tanjug.