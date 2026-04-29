Novi ozbiljan skok cijene nafte

Cijena nafte Brent je danas premašila 117 dolara za barel zbog porasta geopolitičkih napetosti oko Ormuskog moreuza, pošto investitori strahuju da će ovaj ključni prolaz za tranzit nafte ostati zatvoren duže vrijeme ako Sjedinjene Američke Države produže blokadu iranskih luka.

Prema podacima sa berzi, cijena sirova nafte WTI je u 16 časova porasla za 4,94 odsto na 104,774 dolara, a cijena nafte Brent za 5,13 odsto na 117,001 dolar.

Američki predsjednik Donald Tramp je danas zaprijetio Iranu u objavi na društvenoj mreži Trut soušal, rekavši da je za njih bolje "da se uskoro opamete", pošto, kako je naveo, rukovodstvo Teherana još nije uspjelo da se sabere, prenosi CNBC.

Uz tekst je objavljena i AI generisana slika Trampa u odjelu koji drži automatsku jurišnu pušku i pozadinom na kojoj se vide eksplozije, sa tekstom da "više neće biti dobar momak".

Tramp će pokušati da pojača pritisak na iransku ekonomiju i izvoz nafte blokadom luka u toj zemlji, objavio je juče Volstrit džornal (WSJ), pozivajući se na američke zvaničnike.

Tržišta su reagovala i na odluku Ujedinjenih Arapskih Emirata da napuste OPEK, što analitičari ocjenjuju kao udarac na uticaj ovog naftnog kartela, ali procenjuju da posledice na cene energenata neće biti dugoročne.

