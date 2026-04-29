Nevjerovatne vijesti iz Kine: Otkriveno 225 novih naftnih i gasnih polja

U Kini je otkriveno 225 novih naftnih i gasnih polja, među kojima su i velika, ali i polja srednje veličine, saopšteno je iz kineskog Ministarstva za prirodne resurse.

U saopštenju se navodi da su nova polja pronađena u Tarimskoj i Ordoskoj kotlini, te u području zaliva Bohaj, na sjeveru Kine.

Prilikom sprovođenja programa geološkog istraživanja, vrijednog 65,7 milijardi dolara, otkriveno je 13 naftnih polja sa rezervama koje premašuju 100 miliona tona i 26 gasnih polja, sa rezervama koje prelaze 100 milijardi metara kubnih prenosi Srna.