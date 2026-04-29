Stambeni krediti za stanovništvo imaće direktni plasman preko IRB-a

29.04.2026 13:15

В.д. директора Инвестиционо развојне банке Републике Српске Недељко Ћорић на конференцији за новинаре након сједнице Владе Републике Српске.
Usvojena su nova pravila plasmana IRB-a, za zajmove i kreditne linije, umjesto jednog sada postoje tri pravila, rekao je v.d. direktora Investiciono razvojne banke Republike Srpske Nedeljko Ćorić.

"Ključna novina, stambeni krediti za stanovništvo imaće direktni plasman preko IRB-a. Svi zahtjevi će se podnositi direktno IRB-u i ni jedan zahtjev neće biti razmatran duže od mjesec dana. Do sada su bile različite kamatne stope u komercijalnim bankama. Za stambene kredite u ovoj godini planirano je 60 miliona KM", poručio je Ćorić na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade Republike Srpske.

On je naglasio da sve grupe koje tretira IRB imaće povoljniju kamatnu stopu.

"Akcenat je na beneficiranim grupama. Kamatna stopa je bila 3,6 odsto, a sada će biti 2,49 odsto. IRB je jedina banka koja plasira dugoročne stambene kredite uz fiksnu kamatnu stopu", dodao je Ćorić.

Važno je naglasiti da od 15. maja komercijalne banke neće više moći da povlače sredstva IRB po osnovu stambenih kredita.

Proširen je i obuhvat za samohrane roditelje.

"Bračni parovi bez djece u kojima je jedan ili oba bračna partnera stariji od 35 godina mogu aplicirati za stambeni kredit IRB-a", naglasio je Ćorić.

