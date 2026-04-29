Za podsticaje isplaćeno 2,8 miliona KM

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske danas je posredstvom Agencije za agrarna plaćanja isplatilo 2.864.486 KM, za podsticaje za poljoprivrednu proizvodnju, i to za 72 korisnika.
Isplaćene su sljedeće mjere :
1. Premija za tov svinja u iznosu od 1.423.864 KM,
2. Premija za krmače i nazimice u iznosu od 342.600 KM,
3. Premija za tov brojlera u iznosu od 1.08.022 KM.
Isplate se odnose na preostale obaveze prema pravnim licima nakon što je okončana Multilateralna kompenzacija.
Što se tiče obaveza prema fizičkim licima one su u potpunosti izmirene kada je u pitanju 2025. godina.
