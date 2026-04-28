Kvadrat samo 450 evra: Evo gdje su najjeftiniji stanovi

ATV
28.04.2026 07:57

Стан кључеви
Foto: Pexels

Najnoviji podaci otkrivaju da je na jugu i istoku Srbije kvadrat i do deset puta jeftiniji nego na luksuznim lokacijama u Beogradu.

Dok prestonica drži vrh sa cijenama preko 4.000 evra, u pojedinim mjestima kvadrat i dalje košta nevjerovatnih 450 evra.

Prema analizi tržišta, južni i istočni dijelovi zemlje ostaju posljednje utočište za kupce sa skromnijim budžetom. Najpovoljnija lokacija trenutno je Bujanovac, gdje se kvadrat stambenog prostora kreće između 450 i 500 evra, što ga čini ubjedljivo najjeftinijim mjestom za kupovinu nekretnine.

Jug i istok kao oaza pristupačnosti

Za one koji traže pristupačne stanove i kuće, gradovi na jugu i istoku i dalje nude opcije koje su u ostatku zemlje davna prošlost:

Ćuprija, Negotin i Prokuplje: Cijene se kreću od 450 do 900 evra.

Vranje: Kvadrat je dostigao granicu od 900 do 1.000 evra.

Regionalni centri u srednjem rangu

U većim regionalnim centrima cijene su šarolike i zavise od toga da li je riječ o starogradnji ili novogradnji:

Kragujevac, Čačak i Kraljevo: Od 1.000 do čak 2.200 evra.

Niš: Prosjek između 1.400 i 1.800 evra.

Subotica: Stabilnih 1.300 evra po kvadratnom metru.

Prestonica diktira tempo

Na suprotnom kraju spektra su Beograd i Novi Sad. U prestonici su standardne cijene od 2.500 do 4.000 evra, dok luksuzni kvadrati u novogradnji prelaze 5.000 evra. U Novom Sadu većina stanova se prodaje po cijeni iznad 2.000 evra po kvadratu.

Ovi podaci pokazuju da se za jedan prosječan stan u Beogradu može kupiti čitavo imanje ili nekoliko stanova u manjim mjestima, što sve više motiviše građane na razmišljanje o investiranju van velikih centara, prenosi B92.

