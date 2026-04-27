Logo
Large banner

Nova Tropik market adresa - nova prilika za 102 člana tima

Autor:

ATV
27.04.2026 11:36

Komentari:

0
Foto: Ustupljena fotografija

Kompanija Tropik Maloprodaja uskoro otvara novi, moderno opremljen Tropik market u krugu Čajaveca u Banjaluci, a pripreme za početak rada uključuju i formiranje novog tima od 102 zaposlena.

Riječ je o marketu koji će biti razvijen po uzoru na velike Tropik formate, sa naglaskom na svježe i uslužne odjele koji su važan dio savremenog iskustva kupovine. Novi prostor obuhvatiće gastro program, svježu ribu, meso, voće i povrće, pekaru, suši, kao i i reFresh coffee & juice bar, uz ostatak dobro poznate ponude.

Zbog širine ponude i specifičnosti odjela, konkurs je otvoren za veći broj pozicija. Traže se trgovci, poslužioci na odjelima delikatesa, gotovih jela, slastičarne, ribarnice i pekare, mesari, suši majstori, pica majstori, poslužioci u reFresh baru, kao i radnici u službi obezbjeđenja.

Uz zapošljavanje novih članova tima, konkurs posebno ističe konkretne benefite koje kompanija nudi zaposlenima. Budućim članovima tima dostupni su stimulativna plata, dva slobodna dana sedmično, mogućnost profesionalnog usavršavanja i prilika za napredovanje.

Tropik Maloprodaja, koja zapošljava više od 4 100 ljudi, ranije je uvela dva slobodna dana sedmično u cijelu maloprodajnu mrežu. Time je postala prvi maloprodajni lanac u Bosni i Hercegovini koji je ovaj model rada primijenio na nivou kompletne mreže, što predstavlja značajan benefit za zaposlene u retail sektoru, gdje su raspored rada, odmor i organizacija smjena posebno važni za svakodnevno iskustvo zaposlenih.

Novi market u Čajavecu zato ne donosi samo nova radna mjesta, već i priliku za rad u uređenom sistemu, modernom prodajnom prostoru i timu koji će od prvog dana učestvovati u razvoju jedne nove Tropik lokacije u Banjaluci.

Prijave su otvorene putem e-mail adrese posao@tropic.ba ili veb stranice www.tropic.ba/zaposlenje.

Konkurs je otvoren do 5.5.2026. godine.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Tropik maloprodaja

Tropik

zapošljavanje

Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner