Nova Tropik market adresa - nova prilika za 102 člana tima

Autor:ATV
Komentari:0
Kompanija Tropik Maloprodaja uskoro otvara novi, moderno opremljen Tropik market u krugu Čajaveca u Banjaluci, a pripreme za početak rada uključuju i formiranje novog tima od 102 zaposlena.
Riječ je o marketu koji će biti razvijen po uzoru na velike Tropik formate, sa naglaskom na svježe i uslužne odjele koji su važan dio savremenog iskustva kupovine. Novi prostor obuhvatiće gastro program, svježu ribu, meso, voće i povrće, pekaru, suši, kao i i reFresh coffee & juice bar, uz ostatak dobro poznate ponude.
Zbog širine ponude i specifičnosti odjela, konkurs je otvoren za veći broj pozicija. Traže se trgovci, poslužioci na odjelima delikatesa, gotovih jela, slastičarne, ribarnice i pekare, mesari, suši majstori, pica majstori, poslužioci u reFresh baru, kao i radnici u službi obezbjeđenja.
Uz zapošljavanje novih članova tima, konkurs posebno ističe konkretne benefite koje kompanija nudi zaposlenima. Budućim članovima tima dostupni su stimulativna plata, dva slobodna dana sedmično, mogućnost profesionalnog usavršavanja i prilika za napredovanje.
Svijet
Tropik Maloprodaja, koja zapošljava više od 4 100 ljudi, ranije je uvela dva slobodna dana sedmično u cijelu maloprodajnu mrežu. Time je postala prvi maloprodajni lanac u Bosni i Hercegovini koji je ovaj model rada primijenio na nivou kompletne mreže, što predstavlja značajan benefit za zaposlene u retail sektoru, gdje su raspored rada, odmor i organizacija smjena posebno važni za svakodnevno iskustvo zaposlenih.
Novi market u Čajavecu zato ne donosi samo nova radna mjesta, već i priliku za rad u uređenom sistemu, modernom prodajnom prostoru i timu koji će od prvog dana učestvovati u razvoju jedne nove Tropik lokacije u Banjaluci.
Prijave su otvorene putem e-mail adrese posao@tropic.ba ili veb stranice www.tropic.ba/zaposlenje.
Konkurs je otvoren do 5.5.2026. godine.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
16
35
16
27
16
25
16
22
16
13
Trenutno na programu