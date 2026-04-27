Teheran iznio novi prijedlog za sporazum sa Vašingtonom

Iranske vlasti predstavile su novi prijedlog koji je upućen SAD, u kojem Teheran predlaže otvaranje Ormuskog moreuza i završetak sukoba, ali i odgađanje pregovora o iranskom nuklearnom programu, kako bi se ubrzao mirovni proces, javio je portal "Aksios", pozivajući se na neimenovane izvore.

Neimenovani američki zvaničnik i još dva obaviještena izvora rekli su da je iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči pomenuo takav plan tokom posjete Islamabadu, te da posrednici iz Pakistana, Egipta, Turske i Katara obaviješteni da u Teheranu za sada nema saglasnosti u vezi sa pristupom zahtjevima Vašingtona kada se radi o nuklearnoj energiji.

Prijedlog, koji je dostavljen Bijeloj kući preko pakistanskih posrednika, usredsređen je na produžetak primirja ili čak okončanje sukoba i uklanjanje blokade Ormuskog moreuza.

"Russia today" podsjeća da SAD insistiraju da Iran potpuno obustavi nuklearni program i preda sav svoj obogaćeni uranijum.

(SRNA)