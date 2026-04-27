Francuzu prijeti robija zbog lizanja slamke

Autor:ATV
Komentari:0
Francuz Didije Gaspar Oven Maksimilijen (18), koji je lizao slamku iz automata koja se dobija uz sok od pomorandže, optužen je da je počinio nered i da je narušavao javni red u Singapuru, zbog čega se suočava sa potencijalnom zatvorskom kaznom.
Prema lokalnim izvještajima, Maksimilijen je postavio video na Instagramu u kojem se vidi kako izvodi taj čin, uz natpis „grad nije bezbjedan“, prenosi Bi-Bi-Si.
Kompanija koja je vlasnik automata za prodaju soka od pomorandže, iJooz, saopštila je da je nakon incidenta zamijenila svih 500 slamki u aparatu.
Nauka i tehnologija
Vaš telefon vas špijunira, a da to i ne znate: Jedna funkcija može zaustaviti "uhođenje"
Ako se proglasi krivim po obje tačke optužnice, Maksimilijen se suočava sa maksimalnom kaznom zatvora od preko dvije godine i novčanom kaznom koja iznosi više hiljada evra.
Navodni incident se dogodio 12. marta u tržnom centru u Singapuru.
Maksimilijen trenutno studira u singapurskom ogranku Esek poslovne škole, a biće saslušan na sudu 22. maja.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Nauka i tehnologija
53 min0
Hronika
57 min0
Hronika
58 min0
Region
1 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Najnovije
Trenutno na programu