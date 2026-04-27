Francuzu prijeti robija zbog lizanja slamke

27.04.2026 11:01

Розе сламке поредане у чаши.
Foto: Pexels/Arturo Añez

Francuz Didije Gaspar Oven Maksimilijen (18), koji je lizao slamku iz automata koja se dobija uz sok od pomorandže, optužen je da je počinio nered i da je narušavao javni red u Singapuru, zbog čega se suočava sa potencijalnom zatvorskom kaznom.

Prema lokalnim izvještajima, Maksimilijen je postavio video na Instagramu u kojem se vidi kako izvodi taj čin, uz natpis „grad nije bezbjedan“, prenosi Bi-Bi-Si.

Kompanija koja je vlasnik automata za prodaju soka od pomorandže, iJooz, saopštila je da je nakon incidenta zamijenila svih 500 slamki u aparatu.

Ako se proglasi krivim po obje tačke optužnice, Maksimilijen se suočava sa maksimalnom kaznom zatvora od preko dvije godine i novčanom kaznom koja iznosi više hiljada evra.

Navodni incident se dogodio 12. marta u tržnom centru u Singapuru.

Maksimilijen trenutno studira u singapurskom ogranku Esek poslovne škole, a biće saslušan na sudu 22. maja.

