Francuzu prijeti robija zbog lizanja slamke

Francuz Didije Gaspar Oven Maksimilijen (18), koji je lizao slamku iz automata koja se dobija uz sok od pomorandže, optužen je da je počinio nered i da je narušavao javni red u Singapuru, zbog čega se suočava sa potencijalnom zatvorskom kaznom.

Prema lokalnim izvještajima, Maksimilijen je postavio video na Instagramu u kojem se vidi kako izvodi taj čin, uz natpis „grad nije bezbjedan“, prenosi Bi-Bi-Si.

Kompanija koja je vlasnik automata za prodaju soka od pomorandže, iJooz, saopštila je da je nakon incidenta zamijenila svih 500 slamki u aparatu.

Ako se proglasi krivim po obje tačke optužnice, Maksimilijen se suočava sa maksimalnom kaznom zatvora od preko dvije godine i novčanom kaznom koja iznosi više hiljada evra.

Navodni incident se dogodio 12. marta u tržnom centru u Singapuru.

Maksimilijen trenutno studira u singapurskom ogranku Esek poslovne škole, a biće saslušan na sudu 22. maja.