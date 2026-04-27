Komšije se posvađale zbog bunara: U sukobu poginule najmanje 42 osobe

27.04.2026 09:08

Najmanje 42 osobe poginule su u sukobu između lokalnih zajednica u istočnom dijelu Čada, saopštili su zvaničnici, a prenijela agencija AFP. Do nasilja je došlo u subotu u regionu Vadi Fira, nakon spora oko bunara između dvije porodice.

"Sukob je izbio zbog nesuglasica oko bunara između dvije porodice koje žive u tom području. Najmanje 42 osobe su poginule", izjavio je vladin predstavnik u podprefekturi Gereda, Brahim Isa Galmaje.

Prema prvim informacijama više od deset osoba je povrijeđeno i oni su prevezeni u lokalne bolnice.

Na mjesto događaja upućeni su ministri, visoki lokalni zvaničnici i načelnik generalštaba, dok vlasti tvrde da je situacija trenutno pod kontrolom.

"Situacija jeste i ostaje pod kontrolom", rekao je zamjenik premijera zadužen za teritorijalnu administraciju i decentralizaciju, Limane Mahamat, u televizijskom obraćanju.

Istočni dio Čada već godinama je pogođen sukobima između zajednica, najčešće između autohtonih poljoprivrednika i nomadskih stočara, koji se bore za pristup zemlji, vodi i stoci.

Region je dodatno destabilizovan blizinom ratom zahvaćenog Sudana.

Prema podacima nevladine organizacije International Crisis Group, sukobi između poljoprivrednika i stočara u periodu od 2021. do 2024. godine odnijeli su više od 1.000 života, dok je oko 2.000 ljudi povrijieđeno.

Sličan incident dogodio se i prošlog novembra u regionu Hadžer-Lamis u centralnom Čadu, kada su u sukobima zbog pristupa bunaru poginule najmanje 33 osobe.

Bezbjednosnu situaciju dodatno komplikuje priliv izbjeglica iz Sudana, gdje je građanski rat izbio u aprilu 2023. godine. Gotovo milion ljudi od ukupno 12 miliona raseljenih u Sudanu sklonio se u susjedni Čad.

