Snažan zemljotres pogodio Japan

Autor:

ATV
27.04.2026 08:12

Zemljotres jačine 6.2 stepena po Rihteru pogodio je japansko ostrvo Hokaido, saopštili su zvaničnici.

Epicentar je bio u unutrašnjosti ostrva, nedaleko od mjesta Sarabetsu, na dubini od oko 80 kilometara.

Prema podacima meteorološke agencije i američkog geološkog zavoda, potres se dogodio rano ujutro po lokalnom vremenu.

Za sada nema izvještaja o žrtvama niti većoj materijalnoj šteti.

илу-Црна Гора-застава-02092025

Region

Crna Gora planira izgradnju centra za migrante

Nadležne službe nisu izdale upozorenje na cunami, što je dodatno smanjilo opasnost po stanovništvo.

Ovaj zemljotres dolazi nakon snažnijeg potresa koji je nedavno pogodio sjeveroistočnu obalu Japana i podigao zabrinutost zbog mogućih novih seizmičkih aktivnosti.

Ipak, stručnjaci ističu da se najnoviji potres dogodio van zone pojačanog rizika i da nema razloga za dodatnu uzbunu, pišu tamošnji mediji.

Pročitajte više

Застава Црна Гора

Region

Crna Gora planira izgradnju centra za migrante

3 h

0
Аутобус превоз

Svijet

Eksplozija bombe u autobusu: Najmanje 20 ljudi poginulo

3 h

0
Данас претежно сунчано и топло: Температура до 28 степени

Društvo

Danas pretežno sunčano i toplo: Temperatura do 28 stepeni

3 h

0
Малена беба лежи, породилиште, колико је рођено беба

Društvo

U Srpskoj rođeno šest beba

4 h

0

Više iz rubrike

Аутобус превоз

Svijet

Eksplozija bombe u autobusu: Najmanje 20 ljudi poginulo

3 h

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров

Svijet

Lavrov: Rusija uvijek otvorena za kontakte sa Vašingtonom

4 h

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп говори у сали за брифинге за штампу Џејмса Брејдија у Бијелој кући након пуњаве на годишњој вечери Удружења дописника Бијеле куће у Вашингтону.

Svijet

Tramp: Nisam bio zabrinut, napadač je bolesna osoba

4 h

0
Муња и торнадо погодили село.

Svijet

Tornado praćen snažnom olujom odnio najmanje tri života

4 h

0

  • Najnovije

11

43

Blizanci umrli držeći se za ruke: Tijela pronašao njihov otac

11

36

Nova Tropik market adresa - nova prilika za 102 člana tima

11

29

Teheran iznio novi prijedlog za sporazum sa Vašingtonom

11

24

Šestočlana grupa iz Sarajeva varala preduzeća širom BiH

11

20

Tragedija pred koncert slavne Šakire

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner