Snažan zemljotres pogodio Japan

Zemljotres jačine 6.2 stepena po Rihteru pogodio je japansko ostrvo Hokaido, saopštili su zvaničnici.

Epicentar je bio u unutrašnjosti ostrva, nedaleko od mjesta Sarabetsu, na dubini od oko 80 kilometara.

Prema podacima meteorološke agencije i američkog geološkog zavoda, potres se dogodio rano ujutro po lokalnom vremenu.

Za sada nema izvještaja o žrtvama niti većoj materijalnoj šteti.

Nadležne službe nisu izdale upozorenje na cunami, što je dodatno smanjilo opasnost po stanovništvo.

Ovaj zemljotres dolazi nakon snažnijeg potresa koji je nedavno pogodio sjeveroistočnu obalu Japana i podigao zabrinutost zbog mogućih novih seizmičkih aktivnosti.

Ipak, stručnjaci ističu da se najnoviji potres dogodio van zone pojačanog rizika i da nema razloga za dodatnu uzbunu, pišu tamošnji mediji.