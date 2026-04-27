Tornado praćen snažnom olujom odnio najmanje tri života

27.04.2026 07:19

Муња и торнадо погодили село.
Foto: Ralph W. lambrecht/Pexels

Najmanje tri osobe su poginule, a više od 20 porodica raseljeno je nakon što je tornado praćen snažnom olujom pogodio sjeverni dio američke savezne države Teksas, saopštile su danas lokalne vlasti.

Zvaničnici okruga Vajz naveli su da su hitne službe tokom subote uveče i nedjelje radile na raščišćavanju ruševina u gradu Runavej Bej, kako bi stigle do oštećenih kuća i pružile medicinsku pomoć povrijeđenima, navodi AP.

илу-хороскоп-03042026

Zanimljivosti

Dnevni horoskop za 27. april: Koga izjeda ljubomora, a ko uživa u slobodi?

– Pristup je otežan zbog blokiranih puteva i oborenih instalacija, ali ekipe nastavljaju da rade kako bi stigle do onih kojima je pomoć potrebna – izjavio je sudija okruga Džej Di Klark, koji je i izvršni rukovodilac okruga.

On je dodao da će putevi u pogođenom području ostati zatvoreni kako bi se obezbijedila sigurnost i omogućio nesmetan rad spasilačkih ekipa.

Oluja je pogodila i grad Springtaun, gdje je, prema navodima pomoćnika šefa vatrogasne službe okruga Parker Dejvida Prijuta, jedna osoba stradala.

Џеј Ди Венс

Svijet

Čitač sa usana otkrila detalje razgovora Vensa i telohranitelja tokom pucnjave

On je naveo da je u tom području pričinjena “značajna šteta”, kao i da je veliki broj stanovnika ostao bez električne energije.

– Jedan od najvećih izazova trenutno je široko rasprostranjen prekid u snabdijevanju strujom -naveo je Prijut, dodajući da se rade koordinisane aktivnosti sa nadležnim službama na obnavljanju mreže.

Američka Nacionalna meteorološka služba potvrdila je da je tornado sa vjetrovima brzine do 217 kilometara na sat pogodio područje Runavej Beja i okoline.

Pročitajte više

Славимо Мартина Исповедника: Шта значи ако дува вјетар?

Društvo

Slavimo Martina Ispovednika: Šta znači ako duva vjetar?

4 h

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

Automobil udario dijete na trotinetu

4 h

0
Особа пуни свој аутомобил горивом док су цијене горива на бензинској пумпи истакнуте иза ње, сриједа, 4. март 2026. године, у Балтимору.

Ekonomija

Nevjerovatno: Benzin ovdje košta 1,46 KM

12 h

0
Умро Горан Бабић

Kultura

Umro Goran Babić

13 h

0

Više iz rubrike

Потпредсједник Америке Џеј Ди Венс прије пуцњаве у хотелу Вашингтон Хилтон

Svijet

Čitač sa usana otkrila detalje razgovora Vensa i telohranitelja tokom pucnjave

4 h

0
Хапшење Кола Томаса Алена који је пуцао на обезбјеђење предсједника САД-а Доналда Трампа.

Svijet

Objavljen manifest napadača na Trampa: Dužnost mi je

15 h

0
Најмање девет особа рањено у пуцњави у близини Универзитета

Svijet

Najmanje devet osoba ranjeno u pucnjavi u blizini Univerziteta

16 h

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп говори у сали за брифинге за штампу Џејмса Брејдија у Бијелој кући након пуњаве на годишњој вечери Удружења дописника Бијеле куће у Вашингтону.

Svijet

Tramp: Napadač pun mržnje sa antihrišćanskim stavovima, organizovaćemo ponovo događaj

16 h

0

  • Najnovije

11

43

Blizanci umrli držeći se za ruke: Tijela pronašao njihov otac

11

36

Nova Tropik market adresa - nova prilika za 102 člana tima

11

29

Teheran iznio novi prijedlog za sporazum sa Vašingtonom

11

24

Šestočlana grupa iz Sarajeva varala preduzeća širom BiH

11

20

Tragedija pred koncert slavne Šakire

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner