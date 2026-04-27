Tornado praćen snažnom olujom odnio najmanje tri života

Najmanje tri osobe su poginule, a više od 20 porodica raseljeno je nakon što je tornado praćen snažnom olujom pogodio sjeverni dio američke savezne države Teksas, saopštile su danas lokalne vlasti.

Zvaničnici okruga Vajz naveli su da su hitne službe tokom subote uveče i nedjelje radile na raščišćavanju ruševina u gradu Runavej Bej, kako bi stigle do oštećenih kuća i pružile medicinsku pomoć povrijeđenima, navodi AP.

– Pristup je otežan zbog blokiranih puteva i oborenih instalacija, ali ekipe nastavljaju da rade kako bi stigle do onih kojima je pomoć potrebna – izjavio je sudija okruga Džej Di Klark, koji je i izvršni rukovodilac okruga.

On je dodao da će putevi u pogođenom području ostati zatvoreni kako bi se obezbijedila sigurnost i omogućio nesmetan rad spasilačkih ekipa.

Oluja je pogodila i grad Springtaun, gdje je, prema navodima pomoćnika šefa vatrogasne službe okruga Parker Dejvida Prijuta, jedna osoba stradala.

On je naveo da je u tom području pričinjena “značajna šteta”, kao i da je veliki broj stanovnika ostao bez električne energije.

– Jedan od najvećih izazova trenutno je široko rasprostranjen prekid u snabdijevanju strujom -naveo je Prijut, dodajući da se rade koordinisane aktivnosti sa nadležnim službama na obnavljanju mreže.

Američka Nacionalna meteorološka služba potvrdila je da je tornado sa vjetrovima brzine do 217 kilometara na sat pogodio područje Runavej Beja i okoline.