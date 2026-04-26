Najmanje devet osoba ranjeno u pucnjavi u blizini Univerziteta

Najmanje devet ljudi je ranjeno u pucnjavi u blizini Univerziteta Indijane u Blumingtonu u SAD, objavio je "Njujork post".

Prema pisanju novina, incident se dogodio oko ponoći po lokalnom vremenu na aveniji Kirkvuk, gdje su se hiljade ljudi okupile nakon godišnje biciklističke trke "Litl 500".

Policija je stigla na mjesto događaja i pronašla više ranjenih osoba nedaleko od Univerziteta.

Devetoro ljudi je prevezeno u bolnicu.

Pozivajući se na očevice, list navodi da je prije pucnjave izbila tuča između dvije žene, a jedna od žena je otvorila vatru.

(SRNA)