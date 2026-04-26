Najmanje devet osoba ranjeno u pucnjavi u blizini Univerziteta

ATV
26.04.2026 18:57

Најмање девет особа рањено у пуцњави у близини Универзитета
Foto: pexels

Najmanje devet ljudi je ranjeno u pucnjavi u blizini Univerziteta Indijane u Blumingtonu u SAD, objavio je "Njujork post".

Prema pisanju novina, incident se dogodio oko ponoći po lokalnom vremenu na aveniji Kirkvuk, gdje su se hiljade ljudi okupile nakon godišnje biciklističke trke "Litl 500".

Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Napadač pun mržnje sa antihrišćanskim stavovima, organizovaćemo ponovo događaj

Policija je stigla na mjesto događaja i pronašla više ranjenih osoba nedaleko od Univerziteta.

Devetoro ljudi je prevezeno u bolnicu.

Полиција ФБиХ

Hronika

Zbog teške nesreće obustavljen saobraćaj u ovom dijelu BiH: Uviđaj u toku

Pozivajući se na očevice, list navodi da je prije pucnjave izbila tuča između dvije žene, a jedna od žena je otvorila vatru.

(SRNA)

Pročitajte više

Ераковић слави гол са саиграчима у 179. вечитом дербију против Партизана

Fudbal

Derbi Zvezda Partizan: Pogledajte gol Erakovića

1 h

0
Керолин Ливит

Svijet

Livit: Napadač je želio da ubije predsjednika Trampa

1 h

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима прије него што је полетео бродом Марин Уан са Јужног травњака Бијеле куће, у четвртак, 16. априла 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp razgovarao sa Putinom i Zelenskim

1 h

0
Виктор Митић дјечак који хекла

Društvo

Heklač Viktor poslao poruku svešteniku koji ga je napao

2 h

0

Više iz rubrike

Предсједник САД-а Доналд Трамп говори у сали за брифинге за штампу Џејмса Брејдија у Бијелој кући након пуњаве на годишњој вечери Удружења дописника Бијеле куће у Вашингтону.

Svijet

Tramp: Napadač pun mržnje sa antihrišćanskim stavovima, organizovaćemo ponovo događaj

1 h

0
Керолин Ливит

Svijet

Livit: Napadač je želio da ubije predsjednika Trampa

1 h

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима прије него што је полетео бродом Марин Уан са Јужног травњака Бијеле куће, у четвртак, 16. априла 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp razgovarao sa Putinom i Zelenskim

1 h

0
Форензички истражиоци испитују мјесто експлозије аутомобила-бомбе испред полицијске станице у јужном Белфасту.

Svijet

Raznesen automobil ispred policijske stanice u Irskoj

2 h

0

Digitalizacija- koliko mladi danas čitaju?

Nastavlja se saga o trebinjskoj Gimnaziji

Crvena zvezda - Partizan: Pogledajte golove vrijedne titule

Crvena zvezda - Partizan: Nova pobjeda i titula na Marakani

Deficit profesora matematike i fizike u Srpskoj

