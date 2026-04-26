Tramp razgovarao sa Putinom i Zelenskim

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je imao dobre razgovore sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Zelenskim u nastojanju da riješi sukob u Ukrajini.

- Radimo i sa Rusijom i Ukrajinom i nadamo se da ćemo postići rješenje - rekao je Tramp u intervjuu za Foks njuz.

Društvo Heklač Viktor poslao poruku svešteniku koji ga je napao

Ne navodeći kada je razgovarao sa Putinom i Zelenskim, Tramp je rekao da SAD nastavljaju sa pokušajima postizanja sporazuma o sukobu u Ukrajini.

(SRNA)