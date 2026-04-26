Nikola Jokić žrtva bizarne pljačke

Centar Denver Nagetsa Nikola Jokić žrtva je bizarne pljačke. Naime, kako prenose ugledni američki mediji, njemu su ukradene, ni manje ni više nego - gaće.

Minesota Timbervulvsi pobijedili su Denver Nagetse rezultatom 112:96 u noći iza nas i to nakon što su ostali bez najboljeg igrača Entonija Edvardsa i jednog od važnijih igrača Dontea Divinćenca zbog povreda u prvom poluvremenu.

Dakle, Denver Nagetsi sada gube sa 3-1 u seriji i nalaze se u teškoj situaciji gdje moraju da nadoknade veliki zaostatak, ali to sada ne djeluje nemoguće jer su Timbervulvsi strašno oslabljeni.

Nikola Jokić je utakmicu završio sa 24 poena, 15 skokova, 9 asistencija i 4 izgubljene lopte uz šut iz igre 8/22 i 8/8 sa linije za slobodna bacanja.

Nakon utakmice dogodilo se nešto veoma bizarno – Nikoli Jokiću su ukrali donji veš.

Kako piše novinar "Atletika", ugledni Džejson Kvik, centar Denvera se požalio u svlačionici.

"Neko mi je ukrao gaće", rekao je Jokić i uznemireno gledao po svlačionici gdje bi mogle da budu.

Bio je u nevjerici, frustriran i šokiran, ali donji veš nije uspio da pronađe.