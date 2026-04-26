Nikola Jokić žrtva bizarne pljačke

Autor:ATV
Komentari:0
Centar Denver Nagetsa Nikola Jokić žrtva je bizarne pljačke. Naime, kako prenose ugledni američki mediji, njemu su ukradene, ni manje ni više nego - gaće.
Minesota Timbervulvsi pobijedili su Denver Nagetse rezultatom 112:96 u noći iza nas i to nakon što su ostali bez najboljeg igrača Entonija Edvardsa i jednog od važnijih igrača Dontea Divinćenca zbog povreda u prvom poluvremenu.
Svijet
Njemačka mijenja pravila bolovanja: Ljekari procjenjuju radnu sposobnost u procentima
Dakle, Denver Nagetsi sada gube sa 3-1 u seriji i nalaze se u teškoj situaciji gdje moraju da nadoknade veliki zaostatak, ali to sada ne djeluje nemoguće jer su Timbervulvsi strašno oslabljeni.
Nikola Jokić je utakmicu završio sa 24 poena, 15 skokova, 9 asistencija i 4 izgubljene lopte uz šut iz igre 8/22 i 8/8 sa linije za slobodna bacanja.
Zanimljivosti
Ovo je najbogatiji Srbin svih vremena
Nakon utakmice dogodilo se nešto veoma bizarno – Nikoli Jokiću su ukrali donji veš.
Kako piše novinar "Atletika", ugledni Džejson Kvik, centar Denvera se požalio u svlačionici.
"Neko mi je ukrao gaće", rekao je Jokić i uznemireno gledao po svlačionici gdje bi mogle da budu.
Bio je u nevjerici, frustriran i šokiran, ali donji veš nije uspio da pronađe.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Trenutno na programu