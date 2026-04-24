Spremite se za spektakl: Evo kako izgleda raspored za plej-of Evrolige

Nakon tri plej-in utakmice, poznati su svi učesnici plej-ofa Evrolige. Crvena zvezda poklekla je već na prvoj prepreci i doživjela poraz od Barselone, koja je potom preko Monaka imala šansu da se domogne plasmana u narednu fazu.

Ipak, „Kneževi“ su Katalonce nadigrali sa 79:70 i tako se pridružili Panatinaikosu, koji je početkom nedjelje upravo pobjedom nad Monakom direktno prošao dalje. Sada kada su poznati svi učesnici plej-ofa, Evroliga je objelodanila i raspored i termine utakmica.

Plej-of ludilo počinje već 28. aprila. Valensija od 20:45 časova dočekuje Panatinaikos, Fenerbahče u isto vrijeme igra sa Žalgirisom, dok će Olimpijakos od 21 čas snage odmjeriti sa Monakom. Posljednji okršaj rezervisan je za Real Madrid i Hapoel, 29. aprila od 20 časova i 45 minuta.

Banja Luka Za 9 dana svega 14 obroka: Ekskurzija banjalučke škole pod lupom

Druga utakmica serije igra se 30. aprila, a samo Real i Hapoel, kao što je to slučaj i u prvom meču, igraju dan kasnije, odnosno prvog maja. Meč Olimpijakosa kreće u 21.00, dok Fenerbahče i Valensija svoje duele počinju u 20:45 časova.

U trećoj utakmici domaćinstva se okreću, pa će tako Monako petog maja od 19:45 ugostiti Olimpijakos. Istog dana od 19 časova igraju Hapoel i Real, dok su susreti Žalgiris – Fenerbahče (20.00) i Panatinaikos – Valensija (21.15) zakazani za 6. maj.

Ukoliko dođe do četvrte utakmice, Monako će sedmog maja od 19:30 časova ugostiti Olimpijakos, a Hapoel i Real igraju dva sata kasnije. Osmi maj rezervisan je za potencijalne okršaje Žalgirisa i Fenera (20 časova), odnosno Panatinaikosa i Valensije (21:15 časova).

Što se tiče eventualnih majstorica, one će se, pod uslovom da do njih dođe, igrati 12. ili 13. maja, prenosi Sportal.