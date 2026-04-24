Vukovi pojeli Denver: Jokić postigao 27 poena, a odigrao jedan od najlošijih mečeva u karijeri

Šta reći za ovakvu partiju Denver Nagetsa, koji su odigrali jedan od najgorih mečeva u plej-ofu u eri Nikole Jokića. Oni su na gostujućem terenu poraženi od Minesote rezultatom 113:96.

Pamte se slabe partije i iz prošle dvije godine, ali u prvoj rundi dugo nismo vidjeli veću nemoć ekipe iz Kolorada, koja je od samog početka bila u podređenom položaju.

Utakmica je napadački katastrofalno započeta kada su Nagetsi u pitanju i na kraju se ispostavilo da je rival vodio faktički od prvog do posljednjeg minuta i sasvim zasluženo preokrenuo u seriji i došao do vođsva od 2-1, pred četvrti duel na njihovom terenu u Mineapolisu, opet u nedjelju.

Nikola Jokić je bio najbolji u svom timu, napadački se probudio u drugom poluvremenu i duel završio sa 27 poena i 15 skokova, ali je iz igre gađao poražavajućih 7/26, odnosno 11/11 sa penala. Ipak, mora se priznati da je u dobroj mjeri bio pod kontrolom rivala, posebno na početku duela, te da je Rudi Gober opet obavio dobar posao, zajedno sa saigračima.

Na samom početku okršaja Jokić je krenuo sa 0/6, tada mu je Gober lupio i jednu od dvije zaista brutalne rampe tokom duela, ali jednostavno je Nikola i morao da pokušava tokom samog meča sve sam da radi, kada nije bilo podrške saigrača.

Ipak, mora se priznati i da je podatak da je Denver imao -21 kada je Jokić bio na parketu ipak pokazatelj da ovo nije bio njegov dan, uprkos dabl-dablu, koji je na kraju i imao. Minesota je u prvom kvartalu povela 14:4 vrlo rano, a Dosunmu i Mekdenijels bili su udarne igle tima.

Nagetsi su do finiša ovog dela meča ubacili samo šest poena, a onda su to popravili i sa 25:11 otišli na mali odmor. Bila je ovo jedna od tri najgore dionice za frašizu ikada u plej-ofu kada je broj datih poena u pitanju.

Denver je uspio da se konsoliduje napadački u drugom kvartalu, ali je već bilo kasno u trenucima kada je rival u naletu išao ka razlici od dvadeset poena i dostigao je vrlo brzo. Dejvid Adelman nije mogao da vjeruje šta se dešava.

Već pomenutom dvojcu se u timu Minesote pridružio i Edvards, kasnije i DiVinćenco, pa je na poluvremenu bilo 61:39.

Nije bilo boljitka ni u drugom poluvremenu, pošto su T-Vulvsi odmah stekli 67:40, bez ikakvih izgleda da se stvari mogu promijeniti. Gober je defanzivno zaustavio našeg Jokića, koji nije mogao da napravi razliku.

Treći kvartal okončan je rezultatom 88:68, a tokom posljednjeg je razlika bila uglavnom ispod +20, ali dovoljno daleko da domaći igrači budu apsolutno bezbrižni i spokojni. Približavao se Denver, ali je i Adelman vidio da to nigdje ne vodi, pa je na kraju meča izvadio iz igre sve startere, iako je njegov tim čak prišao i na -13.

Dosunmu je bio najbolji u timu Minesote sa 25 poena i devet asistencija, dok je Mekdenijels ubacio 20 i uhvatio 10 lopti. Edvards je dodao 17, DiVinćenco 15 i sedam dodavanja za koševe, Rendl je imao 15/6/4, a Gober 10 poena i 12 skokova.

U timu Denvera treba dodati samo još Mareja sa 16 poena, ali je njegov učinak bio previše skroman za ovakvog rivala. Denver je na kraju utakmice gađao iz igre 28/82, odnosno 34 odsto.

