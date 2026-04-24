Vukovi pojeli Denver: Jokić postigao 27 poena, a odigrao jedan od najlošijih mečeva u karijeri

24.04.2026 07:14

Никола Јокић напада обруч против Рендла и Гобера
Foto: Tanjug / AP / Abbie Parr

Šta reći za ovakvu partiju Denver Nagetsa, koji su odigrali jedan od najgorih mečeva u plej-ofu u eri Nikole Jokića. Oni su na gostujućem terenu poraženi od Minesote rezultatom 113:96.

Pamte se slabe partije i iz prošle dvije godine, ali u prvoj rundi dugo nismo vidjeli veću nemoć ekipe iz Kolorada, koja je od samog početka bila u podređenom položaju.

Utakmica je napadački katastrofalno započeta kada su Nagetsi u pitanju i na kraju se ispostavilo da je rival vodio faktički od prvog do posljednjeg minuta i sasvim zasluženo preokrenuo u seriji i došao do vođsva od 2-1, pred četvrti duel na njihovom terenu u Mineapolisu, opet u nedjelju.

Nikola Jokić je bio najbolji u svom timu, napadački se probudio u drugom poluvremenu i duel završio sa 27 poena i 15 skokova, ali je iz igre gađao poražavajućih 7/26, odnosno 11/11 sa penala. Ipak, mora se priznati da je u dobroj mjeri bio pod kontrolom rivala, posebno na početku duela, te da je Rudi Gober opet obavio dobar posao, zajedno sa saigračima.

Na samom početku okršaja Jokić je krenuo sa 0/6, tada mu je Gober lupio i jednu od dvije zaista brutalne rampe tokom duela, ali jednostavno je Nikola i morao da pokušava tokom samog meča sve sam da radi, kada nije bilo podrške saigrača.

Ipak, mora se priznati i da je podatak da je Denver imao -21 kada je Jokić bio na parketu ipak pokazatelj da ovo nije bio njegov dan, uprkos dabl-dablu, koji je na kraju i imao. Minesota je u prvom kvartalu povela 14:4 vrlo rano, a Dosunmu i Mekdenijels bili su udarne igle tima.

Nagetsi su do finiša ovog dela meča ubacili samo šest poena, a onda su to popravili i sa 25:11 otišli na mali odmor. Bila je ovo jedna od tri najgore dionice za frašizu ikada u plej-ofu kada je broj datih poena u pitanju.

Denver je uspio da se konsoliduje napadački u drugom kvartalu, ali je već bilo kasno u trenucima kada je rival u naletu išao ka razlici od dvadeset poena i dostigao je vrlo brzo. Dejvid Adelman nije mogao da vjeruje šta se dešava.

Već pomenutom dvojcu se u timu Minesote pridružio i Edvards, kasnije i DiVinćenco, pa je na poluvremenu bilo 61:39.

Nije bilo boljitka ni u drugom poluvremenu, pošto su T-Vulvsi odmah stekli 67:40, bez ikakvih izgleda da se stvari mogu promijeniti. Gober je defanzivno zaustavio našeg Jokića, koji nije mogao da napravi razliku.

Treći kvartal okončan je rezultatom 88:68, a tokom posljednjeg je razlika bila uglavnom ispod +20, ali dovoljno daleko da domaći igrači budu apsolutno bezbrižni i spokojni. Približavao se Denver, ali je i Adelman vidio da to nigdje ne vodi, pa je na kraju meča izvadio iz igre sve startere, iako je njegov tim čak prišao i na -13.

Dosunmu je bio najbolji u timu Minesote sa 25 poena i devet asistencija, dok je Mekdenijels ubacio 20 i uhvatio 10 lopti. Edvards je dodao 17, DiVinćenco 15 i sedam dodavanja za koševe, Rendl je imao 15/6/4, a Gober 10 poena i 12 skokova.

U timu Denvera treba dodati samo još Mareja sa 16 poena, ali je njegov učinak bio previše skroman za ovakvog rivala. Denver je na kraju utakmice gađao iz igre 28/82, odnosno 34 odsto.

Nikola Jokić

NBA

Denver

Denver Nagets

Minesota Timbervulvs

Pročitajte više

Центар Денвер Нагетса Никола Јокић (15) хвата лопту од центра Минесота Тимбервулвса Рудија Гобера (27) током другог полувремена друге утакмице прве рунде плеј-офа НБА лиге у понедељак, 20. априла 2026. године, у Денверу.

Košarka

Gober "zaključao" Jokića: "Nije prvi put da me ne poštuju"

2 d

0
Никола Јокић са лоптом док га Руди Гобер покушава изблокирати

Košarka

Jokić nije "odbranio" domaći teren, Minesota slavila u drugom meču

3 d

0
Званично: Никола Јокић у конкуренцији за МВП награду!

Košarka

Zvanično: Nikola Jokić u konkurenciji za MVP nagradu!

4 d

0
Центар Минесота Тимбервулвса, Наз Рид, десно, добија фаул док центар Денвер Нагетса, Никола Јокић, шаље лопту у другом полувремену прве утакмице плеј-офа НБА лиге, у суботу, 18. априла 2026. године, у Денверу.

Košarka

Kukavički gurnuo Jokića s leđa: Srbin "odletio" u publiku poslije prljavog poteza

5 d

0

Više iz rubrike

Виктор Вембањама лежи на паркету након што је ударио главом о под на мечу против Портланда

Košarka

Stravičan pad Vembanjame! Jeziva scena u drugoj utakmici NBA plej-ofa

2 d

0
тренер Црвене звезде Саша Обрадовић

Košarka

Prve riječi Saše Obradovića poslije Zvezdinog kraha i kraja u Evroligi

2 d

0
Црвена звезда завршила учешће у Евролиги

Košarka

Crvena zvezda završila učešće u Evroligi

2 d

0
Панатинаикос преживио драму и заказао окршај са Валенсијом

Košarka

Panatinaikos preživio dramu i zakazao okršaj sa Valensijom

2 d

0

Predat zahtjev za puštanje generala Mladića na liječenje u Srbiji

Opština u Srpskoj finansira maturske proslave

Starinski sok je hit za mršavljenje: Pijte ga svakog dana da biste ubrzali metabolizam

Tramp planira da pozove Putina na samit u Majamiju

Novak Đoković prepoznao novinara koji mu je natjerao suze na oči: "Ma, ti si onaj što me rasplakao"

