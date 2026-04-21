Gober "zaključao" Jokića: "Nije prvi put da me ne poštuju"

Na dan kada je završio kao četvrti u izboru za najboljeg defanzivca lige, Rudi Gober odigrao je meč za pamćenje – u direktnom duelu sveo je trostrukog MVP-ja lige Nikola Jokića na samo 1/8 iz igre u drugoj utakmici serije.

Takva defanzivna partija, uključujući tri ključna zaustavljanja "jedan na jedan" u završnici, pomogla je Minesota Timbervulvsima da savladaju Denver Nagetse 119:114 i izjednače na 1-1 u seriji prve runde plej-ofa.

Bio je to najslabiji šuterski učinak Jokića u plej-ofu protiv jednog čuvara – uz minimum šest pokušaja.

"Imao sam sreće. Defanzivac iz top tri ne bi smio to da dozvoli. Tako da sam imao sreće", rekao je Gober, koji očigledno nije bio zadovoljan plasmanom u glasanju za najboljeg defanzivca.

Francuz je završio iza Četa Holmgrena i Ausara Tompsona, dok je nagrada jednoglasno pripala Viktoru Vembanjami.

Gobert je dobio samo četiri glasa za drugo mesto, 29 za treće, dok se na čak 67 listi nije našao – što ga je ukupno smjestilo na četvrtu poziciju.

"Nije prvi put da me ne poštuju. Verovatno neće biti ni posljednji. Ako želite da potcenjujete veličinu, u redu – uskoro će shvatiti moj uticaj", poručio je Gober.

Jokićev pad, pa eksplozija

Jokić je i drugi meč zaredom sporije ušao u utakmicu – u prvih osam minuta nije ni šutirao, promašio je dva šuta bez obruča i meč završio sa 1/7 za tri poena.

Ipak, srpski centar je eksplodirao u trećoj četvrtini. Gober je tada dobio četvrtu ličnu grešku i morao na klupu, što je Jokić iskoristio da postigne 14 od svojih 24 poena u završnici tog perioda, koristeći slabosti u odbrani preko Naza Rida i Džulijusa Randla.

Denver je u posljednju četvrtinu ušao sa +3, ali je zvezda Minesote Entoni Edvards imao jasnu poruku za Gobera.

"Rekao sam mu – nema udvajanja. Igraš jedan na jedan protiv Jokića. Bez faulova, bez ruku. On će pasti, sudije će svirati. Igraj čisto", otkrio je Edvards.

Džamal Marej je blistao u prvom poluvremenu sa 23 poena i doneo Denveru i +19, uz spektakularan koš sa pola terena uz zvuk sirene na kraju druge četvrtine.

Ipak, u završnici su Timbervulvsi "zaključali" i Mareja i Jokića.

Gober je natjerao srpskog centra na tri ključna promašaja, dok je Marej promašio poslednja četiri šuta u finišu, uključujući i pokušaj 11 sekundi pre kraja koji je praktično rešio pitanje pobednika.

"Mi smo upola slabiji tim kada Gober nije na parketu. Ljudi ne razumiju koliko nam znači. Niko ne želi da ide na ulaz kada je on tu", rekao je "Mrav".

On je uprkos problemima sa kolenom ubacio 30 poena za 40 minuta na parketu, iako je bio vidno u bolovima tokom drugog poluvremena.

Rendl je dodao 24 poena, dok je Donte Divinćenco ubacio 16, uključujući ključnu trojku u završnici.

Nakon meča, dodatne tenzije uneo je Džejden Mekdanijels, koji je bez zadrške kritikovao rivale.

"Napadajte Jokića, Mareja, sve loše defanzivce. Tim Hardavej Džunior, Kem Džonson, Aron Gordon – cijeli tim, svi su loši defanzivci", poručio je Mekdenijels.

Serija se sada seli u Minesotu, gde se očekuje nastavak žestoke i sve napetije borbe.

Naredni meč je u petak ujutru, po našem vremenu