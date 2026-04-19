Novi derbi i nova pobjeda Partizana

Košarkaši Partizana savladali su Crvenu zvezdu u derbiju posljednjeg kola Top 8 faze ABA lige rezultatom 81:74.

Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Isak Bonga sa 17 poena, dok je Dilan Osetkovski dodao 15.

U timu Crvene zvezde najbolji je bio Čima Moneke sa 19 poena, dok je Džordan Nvora ubacio 16.

Košarkaši Partizana se nalaze na prvom mjestu na tabeli sa 21 pobjedom i tri poraza, dok je Zvezda treća sa skorom 18/6.