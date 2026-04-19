Novi derbi i nova pobjeda Partizana

ATV
19.04.2026 21:41

Кошаркаши Партизана и Црвене звезде на вјечитом дербију
Foto: Tanjug / AP / MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Košarkaši Partizana savladali su Crvenu zvezdu u derbiju posljednjeg kola Top 8 faze ABA lige rezultatom 81:74.

Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Isak Bonga sa 17 poena, dok je Dilan Osetkovski dodao 15.

U timu Crvene zvezde najbolji je bio Čima Moneke sa 19 poena, dok je Džordan Nvora ubacio 16.

Košarkaši Partizana se nalaze na prvom mjestu na tabeli sa 21 pobjedom i tri poraza, dok je Zvezda treća sa skorom 18/6.

Više iz rubrike

Пораз Игокее од Цедевита Олимпије, познато с које позиције улазе у плеј-ин

Košarka

Poraz Igokee od Cedevita Olimpije, poznato s koje pozicije ulaze u plej-in

2 h

0
Центар Минесота Тимбервулвса, Наз Рид, десно, добија фаул док центар Денвер Нагетса, Никола Јокић, шаље лопту у другом полувремену прве утакмице плеј-офа НБА лиге, у суботу, 18. априла 2026. године, у Денверу.

Košarka

Kukavički gurnuo Jokića s leđa: Srbin "odletio" u publiku poslije prljavog poteza

14 h

0
Центар Денвер Нагетса Никола Јокић тражи фаул у другом полувремену прве утакмице прве рунде плеј-офа НБА лиге против Минесота Тимбервулвса, у суботу, 18. априла 2026. године, у Денверу.

Košarka

Jokićev tripl-dabl i 30 poena Marija za vođstvo Denvera protiv Minesote u plej-ofu

14 h

0
Кошаркашки клуб Студент

Košarka

Student poražen od Donjeg Vakufa

1 d

0

  • Najnovije

22

35

Amerikanci napali i zauzeli iranski brod: Tramp objavio detalje akcije

22

24

Dodik čestitao Radevu izbornu pobjedu

22

15

Peter Mađar predlaže Viktora Orbana za predsjednika Evropske komisije

22

10

Cvijanovićeva uputila telegram saučešća Trampu

21

58

"Ovo je najtragičnija situacija koju smo imali": Novi jezivi detalji masakra u Luizijani

