Jokićev tripl-dabl i 30 poena Marija za vođstvo Denvera protiv Minesote u plej-ofu

Košarkaši Denvera savladali su Minesota timbervulvse rezultatom 116:105 (23:33, 39:29, 29:17, 25:26) i tako poveli u plej-of seriji. Jokić i Mari vodili su domaćina do pobjede iako su gosti mnogo bolje započeli ovaj duel.

Nagetsi su se probudili u trećoj dionici i uspjeli da preokrenu meč koji nije počeo dobro po njih. Džamal Mari je komandovao timom i odigrao vrhunsku partiju, dok je Nikola Jokić punio sve statističke kolone, a igrači uloge u Denveru pogađali su kada je trebalo - ovaj put Džonson i Braun.

Jokić je za 40 provedenih minuta na terenu upisao 25 poena, uz 13 skokova i 11 asistencija. Šut iz igre bio mu je 11/19, sa po jednom ukradenom i pet izgubljenih lopti. Ipak, pogađao je kada je bilo najvažnije.

Kod Denvera najefikasniji je bio Mari sa 30 poena, pet skokova i sedam asistencija, a doprinio je i Gordon sa 17, kao i Braun i Džonson sa po 12 poena.

Entoni Edvards kod Minesote ubacio je 22, uz devet skokova i sedam asistencija. Gober je dodao 17 i deset skokova, a Mekdenijels i Rendl po 16 poena.

Poslije početnog vođstva od 4:3, Denver je tokom većeg dijela prvog poluvremena bio u zaostatku. Minesota je na startu kontrolisala tempo utakmice, donoseći bolje odluke u napadu, dok su u odbrani uspješno zaustavljali protok lopte Denvera i svodili broj otvorenih šuteva na minimum.

U prvoj četvrtini istakao se Mekdenijels, najzaslužniji za prednost Minesote od 33:23. Na drugoj strani, Nikola Jokić je imao skroman poenterski učinak - svega tri poena, ali je doprinosio u ostalim segmentima igre, uz čvrstu odbranu "vukova".

Minesota je tokom druge dionice održavala prednost, uglavnom oko deset poena razlike, odgovarajući na svaki pokušaj rivala da se približi. Ipak, kada su Nagetsi zaigrali u prepoznatljivom ritmu - brzo u tranziciji, sa dobrim kretanjem lopte i realizacijom otvorenih šuteva, uslijedio je i rezultatski povratak.

Seriju je najprije pokrenuo Kem Džonson sa pet uzastopnih poena, da bi se nadovezao i Spenser Džons, igrači koji mogu imati značajnu ulogu u nastavku serije.

Trojkom Jokića Denver je poveo 50:49, prvi put još od uvodnih minuta, tri minuta pre kraja poluvremena.

Do odlaska na odmor rezultat je izjednačen na 62:62, uz zapažen učinak Džamal Marija, koji je ubacio 14 poena od ukupno 39 svog tima u tom periodu.

Uvukla se nervoza u šut Minesote u nastavku, a i Denver je mnogo bolje zatvarao prilaze košu. Serijom 14:0 u trenucima kada Timbervulvsi nisu mogli ništa da pogode, Nagetsi su praktično prelomili meč.

Ubacili su u tom periodu "vukovi" samo 17 poena i imali šut iz igre 6/23.

Imali su Timbervulvsi seriju 9:2 u poslednjoj deonici, ali su je Jokić i Mari poništili i pokazali zašto su u ovom trenutku najbolji duo u ligi. Uključili su se i ostalo igrači u završnici, pre svih Eron Gordon za konačnu pobjedu - 116:105.

(RTS)