Andrej Stojaković izabrao za koga će igrati

Mladi košarkaš Andrej Stojaković vraća se u Ilinoj i zaigraće za taj univerzitetski tim i naredne sezone, potvrdio je u petak putem Instagrama.

Nakon što je tokom prve tri godine studija promijenio tri škole, Stojaković je pronašao stabilnost u Šampejnu i biće jedan od ključnih igrača u pokušaju tima da ponove plasman na Fajnal for.

Ilinoj je u martu slavio nad Ajovom u "Elite 8" fazi turnira u Hjustonu, a Stojaković je bio važan dio tog uspjeha. Iako je početak sezone 2025/26 propustio zbog povrede koljena, a zatim u februaru doživio i ozbiljno uganuće zgloba, uspio je da ostavi snažan utisak.

Tokom juniorske sezone bio je drugi strijelac ekipe sa prosjekom od 13,5 poena po utakmici, uz 50 odsto šuta iz igre i 80,5 odsto sa linije slobodnih bacanja.

Stručni štab je vjerovao da može da pruži još više. Zahvaljujući svojoj visini i atleticizmu, Stojaković je tokom sezone značajno unapredio igru u odbrani i skoku, što se posebno istaklo u NCAA turniru, gdje je prihvatio ulogu igrača sa klupe.

Ostankom Stojakovića, Ilinoj ne dobija samo važnog ofanzivnog igrača, već i nekoga ko može da nadomjesti defanzivni doprinos koji odlaskom ostavlja senior bek Kajlan Bosvel. U završnici prošle sezone Stojaković je pokazao da može da čuva najbolje spoljne igrače rivala, što će biti od velike važnosti i naredne godine.

Na drugoj strani terena, očekuje se da će imati još veću ulogu u organizaciji igre, posebno nakon što je mladi bek Kiton Vogler prijavio izlazak na NBA draft.

