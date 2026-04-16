Jokić dobio nagrade za istorijski podvig

Autor:ATV
Komentari:0
Košarkašu Denvera Nikoli Jokiću uručene su nagrade za najboljeg skakača i asistenta u ovoj sezoni u NBA ligi, objavili su danas Nagetsi.
NBA liga je ranije objavila da je Jokić postao prvi igrač u istoriji koji je u jednoj sezoni bio na prvom mjestu po broju skokova i asistencija po utakmici. Srpski košarkaš je regularni dio sezone u NBA ligi završio sa prosjekom od 12,9 skokova i 10,9 asistencija po meču.
Denver je na društvenim mrežama objavio danas da je Jokić dobio dvije kristalne statue za najboljeg asistenta i skakača sezone. Košarkaši Denvera će u prvom kolu plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige igrati protiv Minesote.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Košarka
15 h0
Košarka
20 h0
Košarka
21 h0
Košarka
1 d0
Najnovije
Najčitanije
13
01
12
58
12
57
12
56
12
50
Trenutno na programu