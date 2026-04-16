Logo
Large banner

Jokić dobio nagrade za istorijski podvig

Autor:

ATV
16.04.2026 10:21

Komentari:

0
Никола Јокић
Foto: Tanjug/AP Photo/Eric Gay

Košarkašu Denvera Nikoli Jokiću uručene su nagrade za najboljeg skakača i asistenta u ovoj sezoni u NBA ligi, objavili su danas Nagetsi.

NBA liga je ranije objavila da je Jokić postao prvi igrač u istoriji koji je u jednoj sezoni bio na prvom mjestu po broju skokova i asistencija po utakmici. Srpski košarkaš je regularni dio sezone u NBA ligi završio sa prosjekom od 12,9 skokova i 10,9 asistencija po meču.

Denver je na društvenim mrežama objavio danas da je Jokić dobio dvije kristalne statue za najboljeg asistenta i skakača sezone. Košarkaši Denvera će u prvom kolu plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige igrati protiv Minesote.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nikola Jokić

NBA

košarka

Denver Nagets

Nagrada

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

01

Uhapšen Banjalučanin zbog provale u privatnu kuću

12

58

Stevandić razgovarao sa studentima Pravnog fakulteta

12

57

m:tel nagradna igra "Nikad lakše do auta" donosi vrijedne nagrade

12

56

Maloljetnik (15) pokušao falsifikovanim novčanicama da plati hranu

12

50

Dodik: Agencija formirana kao dokaz subjektiviteta Srpske

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner