NBA pokrenula istragu protiv Lamela Bola

Sporna situacija sa meča Šarlota i Majamija dobila je novi epilog – NBA liga zvanično je pokrenula istragu protiv Lamela Bola.

Radi se o incidentu iz druge četvrtine plej-in duela, kada je plej Hornetsa u duelu pod košem zakačio nogu Bema Adebaja, nakon čega je centar Hita nezgodno pao i povrijedio leđa.

Adebajo zbog toga nije mogao da nastavi meč, što je bio veliki udarac za Majami u utakmici "biti ili ne biti".

Prema posljednjim informacijama, liga će detaljno pregledati sporni potez i procijeniti da li je bilo elemenata za dodatnu kaznu ili disciplinske mjere.

Is this a dirty play by LaMelo? — NBACentral (@TheDunkCentral) April 15, 2026

Odluka se očekuje veoma brzo – još prije narednog plej-in meča Šarlota koji je na programu u petak.

Podsjetimo, situacija je odmah izazvala brojne reakcije, jer je djelovalo da je kontakt bio nepotreban i potencijalno opasan, a sada će NBA dati konačan sud.

"Morao je da bude izbačen iz igre zbog toga! Za takve stvari nema mjesta u košarci. Ne mislim da je to "slatko" niti mislim da je smiješno. To je glup potez, opasan potez, i zbog toga je naš najbolji igrač ispao iz stroja. Ne tražim izgovore, ali ovo je sramota. Treba da bude kažnjen, tim trikovima i podmetanjima nogu nije mjesto u ovoj ligi", rekao je trener Majamija Erik Spolstra na konferenciji poslije utakmice koju je inače njegova ekipa izgubila, prenosi b92.