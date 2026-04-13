Jokić za 18 minuta postigao fantastičan rezultat

Nikola Jokić je postigao 23 poena u prvom poluvremenu svoje 65. utakmice u sezoni

Jokić je zvanično stekao pravo na NBA nagrade, dok su Denver Nagetsi u ned‌jelju uveče savladali San Antonio Sparse rezultatom 128:118 i tako osigurali treću poziciju u Zapadnoj konferenciji.

Denver je imao sedmoricu dvocifrenih igrača, a prednjačili su Džulijan Stroter sa 25 poena i Jonas Valančijunas, koji je zabilježio dabl-dabl učinak od 16 poena i 11 skokova.

Jokić je presjedio čitavo drugo poluvrijeme, a za 18 minuta i 15 sekundi na parketu šutirao je 7/12 iz igre, uz osam skokova, dve asistencije i jednu blokadu.

Dierun Foks je predvodio San Antonio sa 24 poena, čime je prekinut niz od tri uzastopne pobede Sparsa. Stefon Kasl je dodao 10 poena, 11 skokova i devet asistencija u svom povratku na teren nakon dvomeč pauze zbog bolova u lijevom stopalu.

Ol-star zvezda Sparsa, Viktor Vembanjama, koji je pravo na nagrade stekao u prethodnom meču, propustio je ovaj duel jer se oporavlja od kontuzije rebra.

Društvo Kolaps na više graničnih prelaza

Nikola Jokić je prvobitno bio upitan za ovaj meč zbog povrede desnog zgloba, ali je ušao u finale regularnog dijela sezone sa 64 odigrane utakmice. NBA pravila nalažu da igrači moraju nastupiti u najmanje 65 mečeva kako bi bili u konkurenciji za MVP priznanje, Ol-NBA postave ili titulu defanzivca godine.

Liga dozvoljava dva izuzetka gd‌je se mečevi sa minutažom između 15 i 19:59 minuta računaju kao zvanični, a Nikola Jokić je imao jedan preostali izuzetak.

Denver (54-28) će u prvoj rundi plej-ofa ugostiti šestoplasiranu Minesotu (48-33). San Antonio će, pak, igrati protiv sedmog nosioca koji će biti poznat nakon prvog meča plej-in turnira.

Nagetsi su napravili seriju od 22:0 početkom druge četvrtine, ostavivši San Antonio bez poena punih osam minuta i 45 sekundi, čime su izgradili prednost od 63:40. Jokić je u toj deonici postigao 11 poena, dok je Kertis Džouns dodao 10, piše Sportal.

Džons je meč završio sa 13 poena. Ruki Sparsa, Karter Brajant, zabilježio je 13 poena, uključujući i jedno zakucavanje preko Jokića, uz pet skokova, pet asistencija i tri blokade.