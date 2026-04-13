Jokić za 18 minuta postigao fantastičan rezultat

13.04.2026 08:10

Центар Денвер Нагетса Никола Јокић трчи на терен током првог полувремена НБА кошаркашке утакмице против Сан Антонио Спарса.
Foto: Tanjug/AP Photo/Darren Abate

Nikola Jokić je postigao 23 poena u prvom poluvremenu svoje 65. utakmice u sezoni

Jokić je zvanično stekao pravo na NBA nagrade, dok su Denver Nagetsi u ned‌jelju uveče savladali San Antonio Sparse rezultatom 128:118 i tako osigurali treću poziciju u Zapadnoj konferenciji.

Denver je imao sedmoricu dvocifrenih igrača, a prednjačili su Džulijan Stroter sa 25 poena i Jonas Valančijunas, koji je zabilježio dabl-dabl učinak od 16 poena i 11 skokova.

Jokić je presjedio čitavo drugo poluvrijeme, a za 18 minuta i 15 sekundi na parketu šutirao je 7/12 iz igre, uz osam skokova, dve asistencije i jednu blokadu.

Dierun Foks je predvodio San Antonio sa 24 poena, čime je prekinut niz od tri uzastopne pobede Sparsa. Stefon Kasl je dodao 10 poena, 11 skokova i devet asistencija u svom povratku na teren nakon dvomeč pauze zbog bolova u lijevom stopalu.

Ol-star zvezda Sparsa, Viktor Vembanjama, koji je pravo na nagrade stekao u prethodnom meču, propustio je ovaj duel jer se oporavlja od kontuzije rebra.

Nikola Jokić je prvobitno bio upitan za ovaj meč zbog povrede desnog zgloba, ali je ušao u finale regularnog dijela sezone sa 64 odigrane utakmice. NBA pravila nalažu da igrači moraju nastupiti u najmanje 65 mečeva kako bi bili u konkurenciji za MVP priznanje, Ol-NBA postave ili titulu defanzivca godine.

Liga dozvoljava dva izuzetka gd‌je se mečevi sa minutažom između 15 i 19:59 minuta računaju kao zvanični, a Nikola Jokić je imao jedan preostali izuzetak.

Denver (54-28) će u prvoj rundi plej-ofa ugostiti šestoplasiranu Minesotu (48-33). San Antonio će, pak, igrati protiv sedmog nosioca koji će biti poznat nakon prvog meča plej-in turnira.

Nagetsi su napravili seriju od 22:0 početkom druge četvrtine, ostavivši San Antonio bez poena punih osam minuta i 45 sekundi, čime su izgradili prednost od 63:40. Jokić je u toj deonici postigao 11 poena, dok je Kertis Džouns dodao 10, piše Sportal.

Džons je meč završio sa 13 poena. Ruki Sparsa, Karter Brajant, zabilježio je 13 poena, uključujući i jedno zakucavanje preko Jokića, uz pet skokova, pet asistencija i tri blokade.

