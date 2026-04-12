Logo
Large banner

FIBA Liga šampiona: Buvidis najkorisniji igrač, Đukanović u idealnoj petorci turnira

Autor:

Andrej Knežević
12.04.2026 21:50

Komentari:

1
Најкориснији играч ФИБА Лиге шампиона
Foto: FIBA Liga šampiona

Nakon finalne utakmice proglašen je najkorisniji igrač turnira juniorske FIBA Lige šampiona.

Laskava titula završila je u rukama Gabrijelusa Buvidas iz Lijetuvos Ritasa kojem je priznanje uručio Igor Dodik, generalni menadžer KK Igokea.

Најбоља петорка
Najbolja petorka

Birana je i idealna petorka turnira u kojoj se našao i Đorđe Đukanović iz KK Igokea, a uz Đukanovića i Buvidisa mjesta se našlo i za Emanuela Agbasona iz Sabaha, Maksimilijana von Salderna iz Telekom Bona i Tima Vernijersa iz Ostendea.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (1)
Large banner

FIBA Liga šampiona: Trofejni “het trik” za Lijetuvos Ritas

FIBA Liga šampiona: Ostende osvojio treće mjesto u Laktašima, slijedi veliko finale između Igokee i Lijetuvos Ritasa

Juniori Borca osvojili peto mjesto na turniru u Laktašima

Jokić pod znakom pitanja: Denver odmara glavne igrače

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

50

21

45

21

32

21

23

21

18

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner