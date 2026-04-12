FIBA Liga šampiona: Trofejni “het trik” za Lijetuvos Ritas

12.04.2026 21:00

Foto: FIBA Liga šampiona

U Laktašima je priveden kraju turnir juniorske FIBA Lige šampiona, a košarkaši Lijetuvos Ritasa stigli su do treće uzastopne titule u ovom takmičenju savladavši u velikom finalu ekipu Igokee 77:54.

Litvanci su kontrolisali dešavanja na parketu od prve do zadnje minute i sasvim zasluženo su stigli do trofeja.

“Želim da čestitam svojim saigračima i stručnom štabu. Došli smo sa namjerom da osvojimo turnir i to smo i uradili. Dali smo sve od sebe na parketu, “ginuli” smo jedan za drugog i to nam je donijelo uspjeh.” rekao je Gabrijelius Buividas koji je proglašen za najkorisnijeg igrača turnira.

U Igokei ne kriju žal za propuštenom prilikom da se po drugi put domognu trofeja FIBA Lige šampiona.

“Ostaje žal što nismo stigli do trofeja na ovako kvalitetnom turniru. Na loš način smo otvorili finalnu utakmicu, a onda su nam dva igrača iz startne petorke ušla u probleme sa ličnim greškama. Potom smo ušli u konfuziju i paniku, a na kraju se završilo tako kako se završilo.” rekao je Jovan Mirković, trener juniora Igokee

