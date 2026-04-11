Juniori Igokee jasno poručuju: Idemo po trofej FIBA Lige šampiona!

Mladi košarkaši Igokee stigli su do velikog uspjeha plasiravši se u finale juniorskog turnira FIBA Lige šampiona.

Juniori Igokee u polufinalu su, u odličnoj utakmici, savladali vršnjake iz Ostendea rezultatom 83:73, a briljirao je Đorđe Đukanović sa 19 poena.

Košarka Dodik nakon ogromnog uspjeha: Ovo je najbolje što Srpska ima

“Želim da čestitam svom stručnom štabu i publici koja nas je bodrila od prve sekunde do kraja, takođe i mojim saigračima. Bila je borba od početka meča, ali bili smo na super energetskom nivou i iznijeli smo ovo svi zajedno. Sada idemo da osvojimo turnir.” rekao je Đukanović.

U finalu ih čeka ekipa Lijetuvos Ritasa.

“Jako dobra ekipa, ali trenutno samo sebe gledamo. Tako da, ako budemo isto na ovako energetskom nivou, mislim da za nas neće biti problema.” pun je optimizma Đukanović

Odličnu partiju pružio je i Ognjen Perišić koji je ubacio 16 poena

“Krenuli smo malo slabije, ali trener nas je digao i mnogo nam je značila publika koja nam je dala veliki vjetar u leđa da preokrenemo utakmicu.” rekao je Perišić.

Košarka FIBA Liga šampiona: Juniori Igokee u finalu!

Ponosan na ekipu koju predvodi sa klupe bio je i Jovan Mirković, trener juniorske selekcije Igokee

“Čestitam mojim momcima što su, prije svega, pokazali karakter pred domaćom publikom i odbranom, samo odbranom, smo uspjeli da pobijedimo ovu utakmicu. Imamo malo odmora pa ćemo vidjeti. Lijetuvos Ritas je ozbiljna ekipa sa puno preuzimanja, ali mislim da ću spremiti svoje momke da pokažu svoj maksimum” rekao je Mirković