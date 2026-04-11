Hobi Duška Vujoševića iza njega ostavio milionsko bogatstvo

Duško Vujošević, koji je preminuo prošle srijede u 68. godini, ostavio je iza sebe neprocjenjivu sportsku i košarkašku zaostavštinu.

No, nije ostavio bogatstvo samo u sportu.

Fudbal Tuga u srpskom klubu: Umro Ivan Babić

Poznato je da je trofejni trener bio veliki ljubitelj umjetnosti, posebno slikarstva. Dok su drugi ulagali sredstva u nekretnine, on je više od tri decenije njegovao i razvijao svoj hobi, pa je sakupio između 70 i 100 slika najistaknutijih srpskih umjetnika 20. vijeka.

Među njima su i dela Save Šumanovića, Petra Lubarde, Mila Milunovića, Voja Stanića, Leonida Šejka, Marka Čelebonovića, Petra Dobrovića, Petra Omčikusa...

Društvo Ko u kući prvi uzima jaje za Vaskrs i šta kada vam dođu gosti

Stručne procjene kažu da pojedina djela iz Duletove kolekcije dostižu cijenu i od više desetina hiljada evra, a da je ukupna vrijednost više miliona. Tačne cifre je, međutim, teško odrediti.

Kako je sam otkrio u jednom intervjuu, otisnuo se u vode kolekcionarstva 1988. godine.

Prva slika koju je kupio bila je “Balerina” Bože Prodanovića.

"Okidač je bila izložba Voja Stanića u Galeriji SANU te 1988. godine. Te slike su me ščepale, toliko obuzele, proizvodeći specifičnu, neočekivanu vrstu strasti prema njegovim slikama i slikarstvu uopšte. Od tada pratim put, ne samo njegove, slike. U tom trajanju naravno prave se i greške", objašnjavao je Duško Vujošević.

(Kurir)