Nova tragedija u BiH: Motociklista poginuo u teškoj saobraćajnoj nezgodi!

Na putu Mostar – Čitluk, u mjestu Sretnice, u blizini restorana Udovice, večeras se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je smrtno stradao motociklista.
Nesreća je prijavljena oko 18.15, kada je došlo do slijetanja motocikla marke “Honda”, prenosi Hercegovina.info.
U nesreći je poginuo vozač J. V. (1977), dok je suvozačica A. Č. zadobila povrede za sada neutvrđenog stepena te je prevezena u mostarsku bolnicu na daljnje liječenje.
Na mjestu događaja intervenisale su hitne službe, a saobraćaj na ovoj dionici bio je potpuno obustavljen do 19.45, što je uzrokovalo velike gužve, piše Avaz.
Uviđaj je obavljen na mjestu nesreće, a više informacija o uzrocima i okolnostima biće poznato nakon završetka istrage.
