Ovo je ubijena novinarka Elma Godinjak, uhapšen Tarik Prusac

Autor:ATV
Komentari:0
U sarajevskom naselju Dobrinja danas je ubijena novinarka Elma Godinjak (41), a za zločin se sumnjiči njen bivši suprug Tarik Prusac (49).
Ubistvo se dogodilo u ulici Omladinskih radnih brigada u 16.15 sati, nakon čega se osumnjičeni udaljio s mjesta događaja, povevši sa sobom petogodišnje dijete.
Kako pojedini mediji navode njih dvoje su bili razvedeni, ali joj je on više puta prijetio.
Hronika
Opsežna policijska potraga započela je na Dobrinji, a zatim je proširena i na područje Darive, gdje je uočen automobil koji je koristio Prusac.
Iako je potraga bila usmjerena i na taj lokalitet, kako saznaje "Avaz", osumnjičeni je lociran i uhapšen na drugoj lokaciji, u starom dijelu Sarajeva, na Baščaršiji.
Prema dostupnim informacijama, Prusac je vozilo ostavio na Darivi, nakon čega se uputio prema Baščaršiji, gdje je pronađen u jednom ugostiteljskom objektu.
Nakon nekoliko sati priveden je u službene prostorije, dok je dijete, kako je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, pronađeno nepovrijeđeno.
Uviđaj na mjestu zločina i dalje traje, a više informacija biće poznato nakon njegovog okončanja.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
22
58
22
55
22
35
22
05
22
04
Trenutno na programu