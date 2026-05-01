Ovo je ubijena novinarka Elma Godinjak, uhapšen Tarik Prusac

01.05.2026 21:43

У сарајевском насељу Добриња данас је убијена новинарка Елма Годињак (41), а за злочин се сумњичи њен бивши супруг Тарик Прусац (49).
U sarajevskom naselju Dobrinja danas je ubijena novinarka Elma Godinjak (41), a za zločin se sumnjiči njen bivši suprug Tarik Prusac (49).

Ubistvo se dogodilo u ulici Omladinskih radnih brigada u 16.15 sati, nakon čega se osumnjičeni udaljio s mjesta događaja, povevši sa sobom petogodišnje dijete.

Kako pojedini mediji navode njih dvoje su bili razvedeni, ali joj je on više puta prijetio.

Advokatica ubijene Elme Godinjak: "Tarik ju je uhodio i imao zabranu prilaska"

Opsežna policijska potraga započela je na Dobrinji, a zatim je proširena i na područje Darive, gdje je uočen automobil koji je koristio Prusac.

Iako je potraga bila usmjerena i na taj lokalitet, kako saznaje "Avaz", osumnjičeni je lociran i uhapšen na drugoj lokaciji, u starom dijelu Sarajeva, na Baščaršiji.

Prema dostupnim informacijama, Prusac je vozilo ostavio na Darivi, nakon čega se uputio prema Baščaršiji, gdje je pronađen u jednom ugostiteljskom objektu.

Nakon nekoliko sati priveden je u službene prostorije, dok je dijete, kako je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, pronađeno nepovrijeđeno.

Uviđaj na mjestu zločina i dalje traje, a više informacija biće poznato nakon njegovog okončanja.

