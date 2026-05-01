Advokatica ubijene Elme Godinjak: "Tarik ju je uhodio i imao zabranu prilaska"

Ubijena Elma Godinjak-Prusac (41) bila je u postupku razvoda od Tarika Prusca (49) koji je uhodio i kojem je bila izrečena mjera zabrane prilaska.

Advokatica Elmedina Bojičić, koja je zastupala Elmu u brakorazvodnoj parnici, u razgovoru za Kliks kaže da je Elma strahovala za svoj život.

"Pokušali smo inicirati sporazumni razvod, ali on nije pristajao pa smo podnijeli tužbu. Trenutno je na snazi bila mjera zabrane, Elma ga je više puta prijavljivala policiji, stalno je pratio, uhodio i jako se plašila. Imam utisak da je imala osjećaj da se nešto ovakvo može desiti", govori potresena Bojičić.

Ističe kako je jako razočarana što se pokazuje da mjera zabrane prilaska, koja je na papiru, zapravo ne znači ništa. Uprkos postojanju mjere, Elma je ubijena.

"On nije želio da se razvede, stalno je pratio i više puta ga je prijavljivala policiji zbog čega mu je u konačnici i izrečena mjera zabrane", kaže Bojičić.

Na pitanje da li raspolaže informacijama da li je Tarik Prusac bio nasilan u braku, odgovorila je:

"Nije bio nasilan. Ona jednostavno nije više željela s njim da živi, a on to nije prihvatao. On je nju plašio tim čudnim ponašanjem, stalno je pratio vozilom, osjećala se nesigurno, znale su je kolege s posla pratiti kući".

Tarik Prusac je uhapšen na Baščaršiji gdje je, sa petogodišnjom kćerkom, pobjegao nakon ubistva.