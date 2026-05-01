Poznat identitet osumnjičenog za ubistvo novinarke u Sarajevu: Ranio brata, oteo dijete

Tarik Prusac osumnjičen je da je u sarajevskom naselju Dobrinja usmrtio svoju bivšu suprugu i ranio njenog brata, a onda uzeo njihovu petogodišnju djevojčicu, potvrđeno je nezvanično za portal "Avaza".
Kako piše Avaz, on je bio razveden od djevojke koju je ubio, no više puta joj je upućivao prijetnje.
Usmrtio je u stanu u ulici Omladinskih radnih brigada, gdje je ona živjela kao podstanar nakon razvoda.
Prema nezvaničnim informacijama, on je naoružan i nalazi se na Darivi.
Kako nezvanično saznaje Istraga, ubijena je novinarka iz Sarajeva.
Nakon što ju je usmrtio iz vatrenog oružja, ubica je pucao i na njenog brata i ranio ga.
Nakon toga je oteo petogodišnju djevojčicu i pobjegao sa mjesta zločina. Pripadnici Specijalne jedinice MUP-a KS tragaju za naoružanim ubicom.
Na mjestu ubistva su brojni pripadnici MUP-a KS koji vrše uviđaj.
