U sarajevskom naselju Dobrinja došlo je do pucnjave u kojoj je jedna osoba ubijena potvrđeno je za portal „Avaza“.
Na licu mjesta su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS). Sve se dogodilo u ulici Omladinskih radnih brigada.
Prema nezvaničnim informacijama, ubijena je žena, a njen brat je ranjen. Navodi se da je do pucnjave došlo u stanu nakon što je muškarac pucao na ženu.
Nakon pucnjave osumnjičeni je pobjegao s mjesta događaja, a policija je pokrenula potragu za njim, prenosi Avaz
