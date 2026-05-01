U sarajevskom naselju Dobrinja došlo je do pucnjave u kojoj je jedna osoba ubijena potvrđeno je za portal „Avaza“.

Na licu mjesta su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS). Sve se dogodilo u ulici Omladinskih radnih brigada.

Prema nezvaničnim informacijama, ubijena je žena, a njen brat je ranjen. Navodi se da je do pucnjave došlo u stanu nakon što je muškarac pucao na ženu.

Nakon pucnjave osumnjičeni je pobjegao s mjesta događaja, a policija je pokrenula potragu za njim, prenosi Avaz