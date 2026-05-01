Logo
Large banner

Prve fotografije s mjesta zločina: Ovd‌je je muškarac ubio ženu, pa pobjegao s lica mjesta

Autor:

01.05.2026 18:01

Komentari:

0
Пуцњава Добрња
Foto: Klix/video/printscreen

U sarajevskom naselju Dobrinja došlo je do pucnjave u kojoj je jedna osoba ubijena potvrđeno je za portal „Avaza“.

Na licu mjesta su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS). Sve se dogodilo u ulici Omladinskih radnih brigada.

Pucnjava Dobrnja

Prema nezvaničnim informacijama, ubijena je žena, a njen brat je ranjen. Navodi se da je do pucnjave došlo u stanu nakon što je muškarac pucao na ženu.

Nakon pucnjave osumnjičeni je pobjegao s mjesta događaja, a policija je pokrenula potragu za njim, prenosi Avaz

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner