Produžen pritvor osumnjičenima za krijumčarenje 50 kilograma skanka

Okružni sud u Banjaluci produžio je za dva mjeseca pritvor Goranu Lajiću i Draženki Ugrenović iz Gradiške, kao i Slavenu Butiganu iz Neuma, koji su uhapšeni u akciji "Brazil", u kojoj je zaplijenjeno oko 50 kilograma skanka.

Banjalučko tužilaštvo tereti ih za krivično d‌jelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.

Lajiću i Ugrenovićevoj pritvor je produžen zbog bojazni da bi mogli ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, kao i zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog d‌jela, dok je Butiganu pritvor produžen zbog opasnosti od bjekstva.

Podsjećamo, akcija "Brazil" sprovedena je 2. aprila na području Gradiške. U akciji su učestvovali policijski službenici Policijske uprave Gradiška, u saradnji sa Policijskom upravom Prijedor, Upravom za organizovani i teški kriminalitet MUP RS, Žandarmerijom i Specijalnom antiterorističkom jedinicom, a sve pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci.

Prema navodima tužilaštva, osumnjičeni su u prethodnom periodu od njima poznatih osoba nabavili veću količinu opojne droge marihuane, koju su potom držali i prenosili s ciljem dalje preprodaje.