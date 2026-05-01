Vozač "poršea" iza rešetaka: Poznato stanje radnice povrijeđene u Obrenovcu

Vozač “poršea” koji je sinoć izletio sa kolovoza u Obrenovcu i zakucao se u trafiku povrijedivši radnicu uhapšen je.
Vozaču kabrioleta marke “porše" određeno je zadržavanje, kaže izvor Kurira.
Prilikom ulijetanja automobila u trafiku, unutra je bila radnica (67), koja je tom prilikom zadobila teške tjelesne povrede i prevezena je u Urgentni centar u Beogradu.
