Užas na Čukarici: Stan izgorio u potpunosti, vatrogasci spriječili tragediju

U petak, dva sata iza ponoći, na teritoriji opštine Čukarica došlo je do dramatičnog požara u jednoj stambenoj zgradi.

Vatra je u potpunosti uništila stan, a zahvaljujući munjevitoj intervenciji nadležnih službi, izbjegnuta je velika tragedija.

Požar je izbio iznenada, a gust dim i plamen brzo su zahvatili prostorije. Prema prvim informacijama sa lica mjesta, materijalna šteta je potpuna, a stan je u požaru potpuno izgoroo.

Pravovremena reakcija spasilaca

Zahvaljujući izuzetno brzom dolasku vatrogasnih i policijskih ekipa, vatra je lokalizovana prije nego što je uspjela da se proširi na okolne stanove i ugrozi živote ostalih stanara u zgradi. Ekipe su uspjele da obuzdaju buktinju u kritičnim trenucima i spriječe katastrofalne posljedice.

Uprkos dramatičnim scenama i razmjerama požara, najvažnija vijest je da u ovom incidentu nije bilo povrijeđenih lica.

Uviđaj u toku

Nadležno tužilaštvo je odmah obaviješteno o ovom događaju. Ekipe za uviđaj su na terenu kako bi utvrdile tačan uzrok izbijanja požara, a istraga će pokazati da li je riječ o kvaru na instalacijama ili drugom faktoru.

