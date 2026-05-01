Užas na Čukarici: Stan izgorio u potpunosti, vatrogasci spriječili tragediju

Autor:ATV
U petak, dva sata iza ponoći, na teritoriji opštine Čukarica došlo je do dramatičnog požara u jednoj stambenoj zgradi.
Vatra je u potpunosti uništila stan, a zahvaljujući munjevitoj intervenciji nadležnih službi, izbjegnuta je velika tragedija.
Požar je izbio iznenada, a gust dim i plamen brzo su zahvatili prostorije. Prema prvim informacijama sa lica mjesta, materijalna šteta je potpuna, a stan je u požaru potpuno izgoroo.
Zahvaljujući izuzetno brzom dolasku vatrogasnih i policijskih ekipa, vatra je lokalizovana prije nego što je uspjela da se proširi na okolne stanove i ugrozi živote ostalih stanara u zgradi. Ekipe su uspjele da obuzdaju buktinju u kritičnim trenucima i spriječe katastrofalne posljedice.
Uprkos dramatičnim scenama i razmjerama požara, najvažnija vijest je da u ovom incidentu nije bilo povrijeđenih lica.
Nadležno tužilaštvo je odmah obaviješteno o ovom događaju. Ekipe za uviđaj su na terenu kako bi utvrdile tačan uzrok izbijanja požara, a istraga će pokazati da li je riječ o kvaru na instalacijama ili drugom faktoru.
