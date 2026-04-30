Otkriveno ko stoji iza dojave o bombi u školi u BiH

ATV
30.04.2026 21:34

Откривено ко стоји иза дојаве о бомби у школи у БиХ
Foto: Pexels

Dojava da je u školi na području Zenice postavljena bomba, zaprimljena je danas u 14:28 sati pozivom muške osobe na broj 122, u dežurnoj službi Policijske stanice Centar u Zenici.

Kako je saopšteno iz MUP-a ZDK, odmah nakon zaprimljene dojave, službenici Odsjeka kriminalističke policije Policijske uprave I u Zenici su, uz podršku Sektora kriminalističke policije i pod nadzorom dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, poduzeli intenzivne mjere i radnje na utvrđivanju identiteta osobe koja je uputila spornu dojavu.

"Operativnim radom i drugim provjerama, došlo se do saznanja da se u vezu sa izvršenjem ovog krivičnog djela može dovesti maloljetno lice, rođeno 2011. godine, iz Zenice, koje je u službenim prostorijama Policijske uprave I, u prisustvu majke, branitelja i uposlenika Centra za socijalni rad Zenica, ispitano u svojstvu osumnjičenog zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo Lažno prijavljivanje iz člana 347. Krivičnog zakona Federacije BiH", dodaju iz policije.

